В 2024 г. УрФУ получит почти 500 млн руб. на научные исследования

Будет профинансировано несколько направлений исследований, среди прочих — создание и улучшение материалов для водородной и ядерной энергетики, разработка основ для лекарственных препаратов.

В 2024 г. Уральский федеральный университет получит 481,97 млн руб. по программе развития «Приоритет-2030». Вуз защитил свои позиции по базовой части гранта и по направлению «Исследовательское лидерство», по которым будет выделено 164,3 млн и 317,7 млн руб. соответственно.

В рейтинге вузов по баллам УрФУ занимает 10-е из 17 («Исследовательское лидерство») и 16-е из 118 (базовая часть) места. Протоколы заседания комиссии Минобрнауки России опубликованы на сайте программы.

Напомним, ключевые направления исследований, которые проводятся в университете при поддержке программы «Приоритет-2030», — водородная энергетика, медицина, создание функциональных материалов и систем, исследования психологического благополучия и другие. Среди социально значимых разработок — создание и улучшение материалов для водородной и ядерной энергетики, разработка функциональных материалов, основ для лекарственных препаратов.

Так, специалисты НИИ водородной энергетики УрФУ работают над созданием и улучшением материалов для высокоэффективных электрохимических устройств. Такие материалы используют в качестве электродов в твердооксидных топливных элементах или электролизерах на протонных электролитах. По итогу 2023 года ученым удалось не только повысить эффективность (проводимость и другие свойства) материалов, но и создать макет твердооксидного устройства для получения водорода из материалов отечественного производства.

Сотрудники центра химико-фармацевтических технологий УрФУ проводят биомишень-ориентированный дизайн и синтез оригинальных фармакологически активных молекул. В частности, на основе молекул, синтезированных в УрФУ и УрО РАН, создан уникальный препарат АВ-19 для профилактики и терапии сахарного диабета II типа. Опытно-промышленная партия готовых лекарств в виде капсул в требуемых дозах и необходимом количестве уже выпущена. В случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство. Это чрезвычайно важно, так как препаратов со схожим механизмом действия — блокирование основных путей развития и прогрессирования поздних осложнений сахарного диабета — на сегодня не существует.

Еще одно направление — производство радиофармпрепаратов (РФП) для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В конце 2022 года в вузе был открыт циклотронный центр ядерной медицины (ЦЦЯМ), в котором сегодня разрабатывают и производят РФП.

Специалисты УрФУ также работают с бизнесом: в университете функционирует центр инженерных разработок. На сегодня на предприятиях на основе разработок сотрудников УрФУ реализовано 12 проектов, выполнено заказов на 1,1 млрд руб., сформировано 17 научных коллективов, ориентированных на создание наукоемких технологий для реального сектора экономики. Среди ключевых результатов — газовые термические печи для технического перевооружения предприятий тяжелого машиностроения с ПАО «Уралмашзавод», высокотехнологичное производство катализаторов (Евро-6) для автомобилей с бензиновыми двигателями (ООО «ЭкоАльянс»), индукционный подогрев сегментов выходного барабана чистовой клети цеха горячей прокатки (ОАО «КУМЗ») и другие.

Напомним, в 2023 г. 12 научных проектов УрФУ получили федеральную финансовую поддержку. Одним из знаковых победителей стал междисциплинарный проект по разработке полифункциональных биоактивных мультитаргетных соединений нового поколения — кандидатов в оригинальные отечественные химико-фармацевтические препараты для комплексной фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Проект под руководством Олега Чупахина и Михаила Вараксина реализуется Химико-технологическим институтом УрФУ совместно с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом (НИИ Фармакологии живых систем). Объем финансирования — 60 млн руб. на четыре года.

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