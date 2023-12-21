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В МЕГЕ на месте ИКЕА откроется поп-ап магазин с продукцией фарфорового завода

В МЕГЕ на месте ИКЕА откроется поп-ап магазин с продукцией фарфорового завода
Иллюстрация: Моменты

Проект «Антихрупкость» запускает на этой площадке выставку «Бьемся за фарфор». Здесь можно будет посмотреть и приобрести сувениры местного производства из фарфора и керамики.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Пространству в МЕГЕ, где раньше находилась IKEA, нашли применение. На площадку временно решил зайти проект «Антихрупкость» и запустить выставку «Бьемся за фарфор». Об этом сообщают «Моменты».

Работы более пятидесяти дизайнеров и художников, которые вдохновились историей и традициями Завода и Урала, будут показывать с 23 декабря по 14 января. На выставке можно увидеть как предметы быта, так и объекты искусства.

Помимо самой выставки, команда проекта обещает провести лекции, open-talk, в общем, все, без чего теперь не обходится, видимо, ни одно публичное мероприятие.

Народные художественные промыслы — культурный код страны, который нужно сегодня переосмыслять и актуализировать. У нас получилась передовая практика прикрутки лаборатории к старому предприятию. Мы первые, кто такое сделал, поэтому эта практика вызвала интерес как в профессиональных кругах, так и среди массовой аудитории, — рассказал продюсер «Антихрупкости» Илья Орлов-Бунин.

Напомним, ранее стало известно, что команда завода «Фарфор Сысерти» и лаборатория «Антихрупкость» откроют поп-ап магазин в одном из ТЦ Екатеринбурга. Однако название ТЦ не сообщалось. Таким местам свойственны стиль и броскость, ведь создаются они для привлечения внимания. Об этом сообщают «Моменты».

В следующем году команда проекта планирует переосмыслить классическую роспись по фарфору. А также провести большое исследование истории завода и керамической традиции в Сысерти.

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Автор: Татьяна Юстус
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