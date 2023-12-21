Ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт» банк Уралсиб повышены

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на большинстве действующих сроков размещения средств с возможностью капитализации процентов.

Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 12,97-16,51%* годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада — 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.

годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн 1 тыс. рублей, в офисах банка 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Доходность по вкладам вида «Комфорт» — 11,10-13,35% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light — 1 млн рублей, Premium и Private — 2 млн рублей. Срок размещения вклада — 91 и 181 день.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» – при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.