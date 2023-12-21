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Ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт» банк Уралсиб повышены

Ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт» банк Уралсиб повышены
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на большинстве действующих сроков размещения средств с возможностью капитализации процентов.

#БИЗНЕС
  • Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 12,97-16,51%* годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн  1 тыс. рублей, в офисах банка  100 тыс. рублей. Срок размещения вклада  91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.
  • Доходность по вкладам вида «Комфорт» — 11,10-13,35% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light  1 млн рублей, Premium и Private  2 млн рублей. Срок размещения вклада  91 и 181 день. 

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» – при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KXess

 

Автор: Мария Смирнова
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