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МТС отказывается от стандарта 3G в Свердловской области

МТС отказывается от стандарта 3G в Свердловской области
Иллюстрация: unsplash.com

Цифровая экосистема МТС в Свердловской области завершила первый этап рефарминга, передав радиочастоты 2100 МГц из диапазона 3G в диапазон LTE.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Частотный диапазон UMTS 2100 МГц, который ранее обслуживал сети 3G, в Екатеринбурге теперь полностью используется сетями LTE. Настройка приемопередающего оборудования связи четвертого поколения на эту частоту позволила значительно увеличить ёмкость сети и скорость передачи данных в ключевых городах области: в сетях мобильной связи Екатеринбурга скорость увеличилась на треть, а в некоторых районах Верхней Пышмы, Режа, Ревды и Алапаевска — в два раза.

Передача радиочастоты из одного стандарта связи в другой, называемая рефармингом, технический процесс, который проходит незаметно для наших абонентов. Как результат — увеличение пропускной способности сети и скорости мобильного интернета. На сегодняшний день в пользовании у свердловчан осталось менее 10% абонентских устройств, поддерживающих стандарт 3G. Тогда как подавляющее количество современных гаджетов, моложе семи лет, по умолчанию выбирает LTE. Таким образом, часть радиоэфира была недозагружена, а часть испытывала дефицит емкости. Рефарминг позволил уравновесить загруженность сети, предоставив больше возможности современным устройствам,  рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В течение 2023 г. специалисты МТС полностью завершили перенастройку частот в Екатеринбурге и в первом квартале нового года закончат эту работу в Верхней Пышме. Технические работы в этом направлении ведутся в Реже, Ревде и Алапаевске. Жители этих городов уже сейчас могут заметить, насколько возросла быстрота интернет-серфинга и загрузки тяжелого контента в сети LTE в тех районах, где модернизация уже проведена. Не останутся без связи и владельцы 2G и 3G устройств — в их распоряжении по-прежнему остаются диапазоны GSM 900, 1800 и UMTS 900. В планах МТС на 2024 г. провести рефарминг на всей территории Свердловской области.

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Автор: Мария Смирнова
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