Казахстан выдал экс-сотрудника Group-IB Никиту Кислицина властям России

Российская сторона могла возбудить уголовное дело, чтобы добиться выдачи айтишника не США, а России, за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

История с задержанным в Казахстане сбежавшим из России экс-сотрудником F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никитой Кислициным закончилась экстрадицией IT-специалиста в Россию, пишут Ведомости. Здесь ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство). Изначально Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане по запросу США. Позже 28 июня айтишника объявили в международный розыск в России, и Тверской суд Москвы заочно его арестовал. Российская сторона могла возбудить уголовное дело, чтобы добиться выдачи Кислицина не США, а России, такой прецедент уже есть.

Консул–советник генерального консульства России в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что срок давности преступления, в котором США обвиняют сотрудника F.A.C.C.T., по казахстанским законам уже истек. По данным F.A.C.C.T., претензии США к Кислицину связаны не с работой в компании, а с «кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем».

В 2020 г. власти США обвинили Кислицина, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г.

29 июня замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов также заявлял, что российский запрос о выдаче Кислицина будет иметь приоритет перед американским из-за его гражданства. 1 августа Оганов объявил, что Казахстан не будет выдавать россиянина США, а «судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России».

По версии следствия России, в октябре 2022 г. Кислицин с другими соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего информация была скопирована. Следствие считает, что Кислицин вымогал сумму в размере около полмиллиона рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках. После экстрадиции в Россию Кислицина поместят в СИЗО. По статье о вымогательстве ему грозит до 7 лет лишения свободы, по статье о неправомерном доступе к информации — до 5 лет.