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В «Титановой долине» появились два новых резидента: «КМЗ Эйр» и ИКМЗ

В «Титановой долине» появились два новых резидента: «КМЗ Эйр» и ИКМЗ
Иллюстрация: ТГ-канал Дмитрия Ионина

Первое предприятие производит тягодутиевые машины, второе — титановые заготовки. Инвестиции в первый проект составят 680 млн руб., во второй — 980 млн руб.

#НОВОСТИ

Двух новых резидентов приняли в «Титановую долину». На площадке Уктус «приземлится» производство тягодутьевых машин, обеспечивающих приток и удаление воздуха из котлов и печей — компания «КМЗ Эйр». Второе предприятие — ИКМЗ («Исетский кузнечно-механический завод») разместится на площадке в Верхней Салде. В прошлом году власти оказывали им меры поддержки, в результате инвесторы решились на расширение производства. Об этом в своем ТГ-канале «Цифровой замгубернатора» написал Дмитрий Ионин.

Компания ИКМЗ на площадке особой экономической зоны в Верхней Салде к 2026 г. планирует создать современное производство титановых заготовок: прутков, колец и слитков из титана и сплавов на его основе. На земельном участке 2,7 гектара предполагается возвести производственный комплекс общей площадью порядка 5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 980 млн руб. Будет создано 115 рабочих мест. Строительство начнется в 2024 г.

Компания «КМЗ Эйр» на площадке «Уктус» к 2025 г. планирует запустить высокотехнологичное производство импортозамещающей продукции — тягодутьевых машин, обеспечивающих приток и удаление воздуха из котлов и печей. Площадь производственного комплекса составит 6 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 640 млн руб. Будет создано 25 рабочих мест. Строительные работы планируется начать в 2024 г.

«Исетский кузнечно-механический завод» в Сысертском районе — интересный пример развития с нуля небольшого производства в контрагента большинства крупных холдингов оборонно-промышленного комплекса страны. В 2017 г. ИКМЗ был основан как предприятие по кузнечной и механообработке титановых, жаропрочных, бронзовых и нержавеющих сплавов. Сегодня некогда небольшое производство в промзоне Большого Истока поставляет продукцию таким гигантам как «Алмаз-Антей», «Объединенная судостроительная компания», «Вертолёты России», «Тактическое ракетное вооружение», «Росатом», — рассказал Дмитрий Ионин.

Напомним, на 2024 г. запланировано строительство четвертой очереди «Титановой долины». В Минстрое Свердловской области утвердили планировку четвертой площадки «Титановой долины» в Сысерти. На 122 га планируется возвести не менее пяти инвестиционных проектов, работы должны начаться в 2024 г.

В следующей очереди «Титановой долины» появятся два крупных проекта в сфере логистики — распределительный центр компании «Сима-Инвест» и автоматизированный производственно-складской комплекс ТД «Сима-Ленд». Инвестиции в проекты превысят 5 млрд руб.,

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Автор: Татьяна Юстус
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