«Пожалуйста, сделайте сигареты еще дороже». В России могут ввести новый акциз на табак
Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП), а лишние деньги предложил пустить на лечение больных, внеся курение и его последствия в перечень социально значимых заболеваний.
В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Болезнь стала одной из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире и России, поэтому ее попросили внести в перечень социально значимых заболеваний.
Всероссийский союз пациентов направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России, завкафедрой пульмонологии ПМГМУ имени Сеченова Сергея Авдеева, этой болезнью в России страдает 7-10% населения.
ВСП предложил использовать «определенный процент» поступлений от акцизов на сигареты и другие табачные изделия на бесплатное лекарственное обеспечение и лечение. Дополнительный акциз предлагают также установить на жидкости для вейпов — когда подтвердится их влияние на распространение легочных заболеваний.
Источники на рынке табака отметили, что в России уже самые высокие ставки акцизов в ЕАЭС — поступления от них превышают 750 млрд руб. в год, и эти средства уже можно использовать на решение вопросов здравоохранения. Очередное повышение акцизов ударит по потребителям и может подтолкнуть их к переходу на контрафактную продукцию, рассказывал DK.RU.