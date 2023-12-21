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«Пожалуйста, сделайте сигареты еще дороже». В России могут ввести новый акциз на табак

«Пожалуйста, сделайте сигареты еще дороже». В России могут ввести новый акциз на табак
Иллюстрация: РИА Новости

Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП), а лишние деньги предложил пустить на лечение больных, внеся курение и его последствия в перечень социально значимых заболеваний.

#НОВОСТИ

В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Болезнь стала одной из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире и России, поэтому ее попросили внести в перечень социально значимых заболеваний.

Всероссийский союз пациентов направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России, завкафедрой пульмонологии ПМГМУ имени Сеченова Сергея Авдеева, этой болезнью в России страдает 7-10% населения. 

ВСП предложил использовать «определенный процент» поступлений от акцизов на сигареты и другие табачные изделия на бесплатное лекарственное обеспечение и лечение. Дополнительный акциз предлагают также установить на жидкости для вейпов — когда подтвердится их влияние на распространение легочных заболеваний.

Источники на рынке табака отметили, что в России уже самые высокие ставки акцизов в ЕАЭС — поступления от них превышают 750 млрд руб. в год, и эти средства уже можно использовать на решение вопросов здравоохранения. Очередное повышение акцизов ударит по потребителям и может подтолкнуть их к переходу на контрафактную продукцию, рассказывал DK.RU.

С 1 января по 31 декабря 2024 г. минимальная цена пачки сигарет в России составит 129 руб. Большинство россиян в случае повышения стоимости сигарет готовы покупать нелегальную продукцию. Причем если рост составит 20%, то контрафакт выберут 64%, а если 30% — то 66%, остальные согласились бы платить больше.
Автор: Андрей Широков
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