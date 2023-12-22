Заработал денег — пошел в духовность. Чем грозит бизнесмену отсутствие философских знаний

«Люди поняли, что философия — не про трактаты и университеты, а про ежедневные дела. Можно ли платить серые зарплаты? Обратитесь к философии. Как управлять сотрудниками? Да, вам снова к этой науке».

Жанна Мамедова, популяризатор философии, основатель журнала hiSocrates, рассказала, почему философия — это не только про тысячестраничные трактаты и теоретические рассуждения о бытии и небытии, но и про ежедневные задачи каждого, в том числе предпринимателя любого уровня. Эксперт подчеркнула: запрос на философию в бизнес-среде растет с каждым годом, представители бизнеса все чаще приглашают практикующих философов для консультаций, проведения лекций и круглых столов. Зачем предпринимателям знать об основах учения Аристотеля или Гегеля? «Потому что это естественно», — уверена Жанна.

— В целом можно выделить два уровня философии для бизнеса. Первый идейный, он в первую очередь для технологичных компаний, им это помогает понять перспективы — куда двигаться, кто такой человек и как он будет существовать в мире все развивающихся технологий. Microsoft и Google давно нанимают в штат философов, наметилась такая тенденция и в российских IT-корпорациях. Что им это дает? Понимание пути.

Второй уровень более бытовой, необходимый всем видам бизнеса.

Логика и критическое мышление

Это то, что нужно бизнесу и руководителю. Сколько бы ни говорили о том, что нужно действовать интуитивно — это дорого. К тому же никто до конца не знает, что такое интуиция и на чем она основана, возможно, она формируется как раз на опыте.

Все же бизнес — это рациональный процесс, и тут философия может неплохо помочь. У меня сейчас самый большой запрос на выступления и семинары на тему манипуляции. Бизнес-аудитории интересно, как с ними работать. Я обучаю антиманипуляции, потому что она основывается на логике, законах логики, а это часть философии.

По сути, существует два вида манипуляций: эмоциональная и когнитивная. И если с эмоциональной все более-менее понятно, с ней работают психологи, то когнитивная сложнее, она строится на нарушении законов логики. Мы эти законы логики не только не знаем — мы их постоянно нарушаем. Если кратко, есть три основных закона логики:

— Закон тождества, который гласит, что нельзя подменять понятия, они должны соответствовать сами себе, а мы должны договориться об этих понятиях. Подмена понятий очень часто встречается в политике, СМИ, бизнесе.

— Закон непротиворечия. Самый яркий пример его нарушения — ситуация, когда человек в начале своей речи заявляет один тезис, а в конце говорит противоположное, но этого никто не замечает, потому что прошло какое-то время, люди устали и уже не обращают внимания на явное несоответствие. Встретить такое на собраниях в самых разных компаниях можно очень часто.

— Закон достаточного основания. Это, по сути, закон про аргументацию, и вот с ней у большинства людей серьезные проблемы. Людям аргументация очень важна, потому что наш мозг заточен так: если нам говорят причину, мы больше доверяем полученной информации. В то же время мы не можем отличить аргументацию от псевдоаргументации. Например: «У нас грядут сокращения, потому что в стране тяжелая финансовая ситуация». Что за ситуация, какое отношение она имеет к штату компании? Фраза ни о чем.

Необходимость понять природу человека

Люди уже начали немного разбираться в психологии, это шаг вперед. Философия же — не про психологию, а про природу человека. Это о том, кто такой человек вообще, есть ли у него свобода воли. Любому руководителю важно понимать, что человек — это не механизм, важно определиться с тем, что он думает о человеке в целом. Не просто хорошо или плохо он к людям относится, а кто такой человек. Например, Аристотель считал, что человек — социальное животное. Что это значит? Согласен я с этой теорией или не согласен?

У каждого должна быть его модель человека, которой он следует. Спросите любого предпринимателя: «Какая у тебя модель человека? Человек — это кто?». Скорее всего, ничего внятного в ответ не услышите.

Философия как минимум дает набор этих моделей, с аргументацией и описанием, отталкиваясь от которых можно выбирать инструменты для управления. Если мы считаем, что человек — это политическое животное, мы выбираем один способ управления, если человек — это духовное существо со свободой воли, мы будет управлять им уже по-другому. Если человек — это просто мозг, действующий определенным образом благодаря нейромедиаторам, мы выберем третий путь.

Следующий пункт: этика

Этика бизнеса и корпораций давно является частью философии, сегодня подход к этим вопросам несколько меняется. Если раньше существовала корпоративная этика, то сегодня она выходит за рамки корпораций.

Вопрос не только в том, как этично или неэтично вести себя внутри компании, с сотрудниками, а как позиционирует себя бизнес во внешнем мире. Сюда входят экологическая, гуманитарная этика.

Этично или неэтично платить людям серую зарплату? Мы не говорим сейчас о легальности — этика и закон разные сферы. По идее, закон должен опираться на этику, но не всегда так происходит. Мы сейчас рассматриваем не законодательство, а именно этичность. Если подумать с этой точки зрения: серая зарплата — это неэтично, но почему? Если отбросить закон? Об этом можно долго размышлять. Этично ли производить сигареты, перемещать производство в регионы, где рабочие хуже защищены социально?

Это вопросы глобальной этики, и рано или поздно предпринимателю приходится на них для себя отвечать, он это делает всегда, осознанно или неосознанно. Философия предпринимателям нужна именно для того, чтобы сформировать осознанную модель мира, модель человека, на которые он будет опираться в развитии своего бизнеса. Чтобы это было не что-то случайное, а он мог сказать: «Я принимаю это решение на основании своей модели мира, а не потому что все так делают или потому что мне кто-то посоветовал так сделать». Здесь очень подходит слово осознанность, но оно уже настолько измочалилось, что я стараюсь его не использовать.

Прививка от токсичной духовности

Часто бывает, что человек, достигший определенных результатов, сталкивается с экзистенциальным кризисом: у меня все есть, но я не чувствую счастья, ни в чем не вижу смысла. На этом этапе нередко начинаются духовные поиски и скитания, поездки на Бали и медитации — в лучшем случае, в худшем — наркотики, алкоголь, экстремальные развлечения.

Человек с философской основой в этом не нуждается, он знает, что делает. У меня немало знакомых, которые, достигнув определенного успеха, бросали все и уезжали, например, в Индию — искать смыслы там. В этих историях есть одна опасность: риск заблудиться и уйти слишком глубоко в духовность. Я не говорю, что это плохо, но не всем это нужно. Можно попасть в секту, просто все растерять. Если самому бизнесмену хорошо — отлично, но, как правило, остается семья, которой нужно жить, сотрудники и так далее.

В 10-е годы такой прецедент был в «Уралсибе», когда руководитель увлекся, как говорят, философией, и чуть не разорил компанию. Но философией называют все подряд, он был увлечен не ей, а разными духовными практиками и, будучи человеком в этом неискушенным, без классической философской подготовки, пустил в свою жизнь и бизнес людей, которых не стоило туда пускать. Это очень плохо отразилось на всем, пост он вынужден был покинуть.

Опасно, когда человек всю жизнь занимался материальной, финансовой реализацией, добился желаемого, а потом наступил кризис смыслов. Начинается увлечение разными духовными историями, а они бывают токсичными. Философия как базис, философское мышление дают возможность нормально пройти этот путь, не попасть в шарлатанские истории. Понятно ведь, что тот же буддизм можно по-разному практиковать, христианство тоже очень разным бывает.

Философия дает основу для духовных исканий, возможность не заблудиться и не потеряться там. В целом люди, которые интересуются философией, сильно в это направление и не смотрят — могут зайти, спокойно взять то, что нужно, не углубляясь. Это прививка против токсичной духовности, основа которой — разум.

В целом заметно, как растет интерес к философии со стороны бизнеса. Мне кажется, в России завершился процесс, когда нужно было выжить и нажиться любой ценой. Сейчас люди хотят осознавать и управлять своим влиянием на мир, хотя в запросах от бизнеса к философам, конечно, все еще много запросов на прикладные вещи — те же манипуляции, метанавыки лидера. Но то, что за этим идут в философию, — уже огромный шаг вперед.

Люди, даже получая ответы на практические вопросы, видят, кто такие философы и как философское мышление отличается от обыденного, так возникает новый запрос, у людей нередко прямо во время лекции происходит переключение и они начинают задавать вопросы совсем с другой точки видения.

Я предполагаю, что запрос на философию со стороны бизнеса в ближайшее время начнет быстро расти, так как меняется парадигма мышления, людям хочется не просто иметь — это старая модель бизнеса, им хочется, даже небольшому бизнесу, — быть. Быть кем?

Это связано и с цивилизационными процессами, и с приходом нового поколения, которое сложилось в определенных исторических условиях. Например, поколение людей, успешно выживших в 90-е, имеет свои модели поведения. Сегодняшние 30-летние со своими моделями поведения в те годы не выжили бы, но и люди, сложившиеся в 90-х, не поменявшие моделей, сегодня не слишком эффективны.

Последние мировые события могут отбрасывать нас, но на совсем короткие промежутки. Сообщения о том, что мир сейчас откатится далеко назад — во многом нагнетание. Мы все равно движемся вперед. Не могу сказать, лучше там или хуже, просто по-другому. Мир не повторяется, не будет ни новых 90-х, ни того, что было в начале XX века. Будут свои задачи и трудности, совершенно непохожие на те, с которыми сталкивались наши родители или бабушки и дедушки.

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