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«Правительство открыло для себя много интересного»: Матвиенко рассказала о Почте России

«Правительство открыло для себя много интересного»: Матвиенко рассказала о Почте России
Иллюстрация: DK.RU

По словам главы Совфеда, в организации огромный коллектив, и почтальоны должны получать зарплату, на которую можно жить. Правительство выработает подходящую тактику.

#НОВОСТИ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам аудита Почты России заявила, что государство в процессе открыло для себя много интересного:

Я знаю результаты этого аудита. Поверьте, правительство открыло для себя много интересного. У нас была договоренность с правительством, что после того, когда будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило Почту России.

Матвиенко заявила, что отделения Почты России в населенных пунктах не будут закрывать вне зависимости от расположения и удаленности этих пунктов. По ее словам, эта организация объединяет огромный коллектив, и почтальоны должны получать зарплату, на которую можно жить.

В начале декабря Федеральное казначейство озвучило предварительные итоги аудита «Почты России». Согласно отчету, «предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб., рассказывал DK.RU.

По результатам проверки были выявлены «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений». Только недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж составляет 10,2 млрд руб., а еще 12 млрд руб. «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком.

Автор: Андрей Широков
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