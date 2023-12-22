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Москва - Казань за 6 часов? Путин открыл платную трассу М-12

Москва - Казань за 6 часов? Путин открыл платную трассу М-12
Иллюстрация: РИА Новости

«Автодор» утверждает, что движение по платной трассе М-12 позволит сократить время в пути между городами с 12 до 6,5 часа. Расстояние трассы «Восток» 810 км.

#НОВОСТИ

Строительство трассы М-12 «Восток» на участке Москва — Казань официально завершено, пишет Forbes. Трассу открыл лично Владимир Путин, «Автодор» сообщал, что стоимость проезда по ней составит 4481 руб., а с учетом максимальной скидки по программе лояльности — 3809 руб. При этом трасса позволит почти вполовину сократить время в пути между городами: с 12 до 6,5 часов.

Теперь готова вся современная, скоростная автострада между Москвой и Казанью — нашими крупнейшими деловыми, туристическими, культурными центрами. Дорога — а это более 800 километров — займет примерно шесть с половиной часов, что почти в два раза быстрее, чем прежде, — сказал Владимир Путин.

Строительство М-12 было завершено раньше срока на семь месяцев, сказано на сайте Кремля. Дорога проходит через пять российских регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Строительство трассы М-12 «Восток» было запущено в 2020 г. В этом году Путин уже открыл движение по первому участку — от Москвы до Арзамаса (Нижний Новгород), его протяженность составила 300 км. 

Общая протяженность трассы составляет 811 км, из них 47,52 км — платные участки проезда. Разрешенная скорость — до 110 км/ч, но на некоторых участках возможно повышение скорости до 120–140 км/ч. На М-12 уже работают 18 многофункциональных зон (МФЗ), где есть удобные парковки, АЗС, кафе, спортивные и детские площадки, места для выгула домашних животных, инфраструктура для автобусов, даже душевые и прачечные. В будущем на этой дороге будет 32 МФЗ.

В 2024 г. по трассе можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 2 ноября 2023 г. Продление реализуют в основном за счет реконструкции уже существующего дорожного полотна: проект планируется завершить в 2024 г.

До объявления о продлении трассы предполагалось, что ее протяженность составляет более 800 км: в ближайшее время эти данные будут обновлены. Согласно постановлению правительства, трассу удлинят за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Напомним, в 2015 г. главы России и Китая подписали договор о сотрудничестве для создания Экономического пояса Шелкового пути, который включает в себя и транспортное сообщение. 10 июля 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о старте строительства М-12.

Автор: Андрей Широков
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