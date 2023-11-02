Правительство РФ решило переименовать трассу М-12 и продлить ее до Тюмени

В маршрут официально включили отрезок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга, а также дорогу Р-351, которая пролегает через восточную часть Свердловской области и соединяет ее с Тюменской.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому трасса М-12 получит новое название и новый маршрут. Теперь она называется М-12 «Восток» — раньше это наименование носила трасса А-375 между Хабаровском и Находкой.

Теперь официально маршрут М-12 — Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. В состав трассы включили:

часть автодороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли;

строящийся участок Дюртюли – Ачит;

отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга;

дорогу Р-351 Екатеринбург – Тюмень.

В пресс-службе правительства РФ объяснили, что работы по продлению магистрали будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Проект планируют завершить уже в 2024 г. Он позволит существенно сократить время в пути между городами, через которые проходит трасса.

Ранее DK.RU писал, что последние два года региональные власти активно готовились к включению участков Пермского тракта (Р-242) в состав М-12. В рамках ремонтных работ вся проезжая часть в 2024 г. должна быть расширена до четырех полос, а грузоподъемность сооружений будет увеличена до сооружений до современных нормативных нагрузок. Так, например, весной этого года начался капитальный ремонт путепровода на въезде в Ревду. А участки Р-242, которые уже расширены, демонстрировали по видеосвязи Владимиру Путину.

Что касается строительства участка М-12 Дюртюли — Ачит, то оно также должно завершиться строительство в 2024 г. Контракт на строительство третьего этапа скоростной автодороги был заключен с холдингом «Автобан». Согласно условиям договора, стоимость строительства 43-километрового участка трассы составляет 39,2 млрд руб.

Напомним, перспективы развития трассы М-12 обсуждали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Представители власти, бизнеса и экономисты сошлись в том, что стройка даст кумулятивный эффект для развития Свердловской области и соседних регионов. Но, как и при реализации других подобных масштабных проектов, есть нюансы. DK,RU рассказывал, что нужно сделать, чтобы многомиллиардные вложения окупили себя с лихвой.