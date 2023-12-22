Владимир Путин «приватизировал» завод американской «дочки» Dow

Завод более 40 лет занимается в России производством полимерных дисперсий, которые используются в качестве связующего в грунтовках и клеях на водной основе и упаковочной клейкой ленте уже 40 лет.

Владимир Путин подписал указ, которым разрешил продажу завода «Финндисп», который принадлежит американской Dow, пишет Forbes. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что компания присутствует в России более 40 лет. В марте 2022 г. компания объявила о приостановке инвестиций в Россию.

ООО «Финндисп», принадлежащее американской Dow Europe Holding B.V., занимается производством полимерных дисперсий, которые используются в качестве связующего в грунтовках и клеях на водной основе, а также при производстве упаковочной клейкой ленты, архитектурных и промышленных покрытий, говорится на сайте российской «дочки» Dow. Помимо «Финндиспа», который находится в Раменском Московской области, у Dow в России также есть другой завод — «Дау Изолан» во Владимире.

Разрешить совершение сделок по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Финндисп», принадлежащих Dow Europe Holding B.V., — говорится в документе. Решение принято в соответствии с указом Путина о специальных экономических мерах в ответ на «недружественные действия» некоторых стран.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что Россия ответит на конфискацию активов в Европе «симметрично». 20 декабря Федеральный прокурор Питер Франк заявил, что ФРГ может конфисковать не менее 720 млн евро из замороженных активов России. В ответ Министерство финансов выбрало 30 европейских компаний для новой волны приватизации.