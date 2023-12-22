Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.12
90,40
99,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Путин «приватизировал» завод американской «дочки» Dow

Владимир Путин «приватизировал» завод американской «дочки» Dow
Иллюстрация: РИА Новости

Завод более 40 лет занимается в России производством полимерных дисперсий, которые используются в качестве связующего в грунтовках и клеях на водной основе и упаковочной клейкой ленте уже 40 лет.

#НОВОСТИ

Владимир Путин подписал указ, которым разрешил продажу завода «Финндисп», который принадлежит американской Dow, пишет Forbes. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что компания присутствует в России более 40 лет. В марте 2022 г. компания объявила о приостановке инвестиций в Россию. 

ООО «Финндисп», принадлежащее американской Dow Europe Holding B.V., занимается производством полимерных дисперсий, которые используются в качестве связующего в грунтовках и клеях на водной основе, а также при производстве упаковочной клейкой ленты, архитектурных и промышленных покрытий, говорится на сайте российской «дочки» Dow. Помимо «Финндиспа», который находится в Раменском Московской области, у Dow в России также есть другой завод — «Дау Изолан» во Владимире.

Разрешить совершение сделок по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Финндисп», принадлежащих Dow Europe Holding B.V., — говорится в документе. Решение принято в соответствии с указом Путина о специальных экономических мерах в ответ на «недружественные действия» некоторых стран. 

Накануне глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что Россия ответит на конфискацию активов в Европе «симметрично». 20 декабря Федеральный прокурор Питер Франк заявил, что ФРГ может конфисковать не менее 720 млн евро из замороженных активов России. В ответ Министерство финансов выбрало 30 европейских компаний для новой волны приватизации.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Армен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за ContinentalАрмен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за Continental
  • Владимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в РоссииВладимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в России
  • Южнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-ПетербургеЮжнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-Петербурге
  • Продажи жилья в новостройках Екатеринбурга снова пошли в рост. Цены — тожеПродажи жилья в новостройках Екатеринбурга снова пошли в рост. Цены — тоже
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.