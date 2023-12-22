Владимир Путин издал серию указов после встречи с бизнесом в Ново-Огареве

Поручения президента коснулись налогов, мер пресечения за экономические преступления и господдержки для компаний с участием иностранных юрлиц.

Владимир Путин подписал перечень поручений после встречи с представителями бизнеса в Ново-Огареве 15 ноября, пишет Forbes. Правительство рассмотрит возможность ввести дифференцированную ставку налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности бизнеса, следует из документа. Президент отказывается от регулярного введения и продления временных мер повышения фискальной нагрузки, в частности вывозных таможенных пошлин. К 15 января правительство вместе с крупнейшими бизнес-объединениями должно предложить шаги для создания «устойчивых в долгосрочной перспективе ключевых условий налогообложения».

Изъятие у бизнеса 305 млрд руб. в федеральный бюджет по новому налогу на сверхдоходы, о котором рассказывал DK.RU, создало в России прецедент введения налога задним числом. Сюрпризом для бизнеса стало и введение с 1 октября до 2025 г. экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Они затронули весь экспорт, кроме нефти, газа, зерна, лесоматериалов и ряда других позиций. Из-за них многие компании заморозили инвестпроекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«Налоговая нестабильность в России — вечная проблема. Очевидно, что правительство будет разрабатывать меры, повышающие объем собираемых налогов», — констатировал директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин:

Видимо, это произошло, когда бизнес столкнулся с жестким подходом к дополнительным сборам — сначала в виде плановых заданий в виде НДПИ, пошлин и новых акцизов, а затем еще и налога на сверхприбыль, разовый характер которого вызывает большие сомнения. Эффект от изменений будет сильно зависеть от конкретных параметров. Одно дело — произвести нейтральный маневр: увеличить нагрузку на тех, кто не инвестирует и снизить на тех, кто инвестирует. И совсем другое — сильно задрать ставку налога на прибыль и дать минимальные налоговые льготы тем, кто инвестирует. Надеяться будем на первое, но опыт игнорировать тоже не будем.

Крупный бизнес не против повышения ставки налога на прибыль. Взамен государство должно увеличить инвестиционные вычеты и гарантировать отказ от резких изъятий у бизнеса, заявлял глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Отдельный блок мер Путина касается бизнеса, структурированного через зарубежные юрисдикции, так называемые офшоры. Президент поручил продлить право на господдержку для крупных инвестиционных проектов с участием иностранных юрлиц на все время реализации таких проектов. Напомним, в 2021 г. правительство инициировало запрет на субсидии и бюджетные инвестиции для компаний, которые на 25% принадлежат офшорам. В список Минфина для реализации запрета на господдержку вошли Кипр, Мальта, Гонконг, Швейцария, Ирландия и др. Но введение запрета неоднократно откладывалось, последним решением — до 1 января 2025 г.

С тех пор как инициирован запрет, «жизнь сильно поменялась», подчеркивает партнер, руководитель департамента налогово-юридических услуг аудиторской компании Kept Михаил Орлов:

Чтобы исключить иностранное юрлицо из капитала, компании должны пройти комиссию правительства, которая очень тяжело рассматривает вопросы продажи принадлежащих иностранцам долей в российских компаниях. Прозрачность принятия решений крайне низкая. Вместе с продлением права на субсидии необходимо упростить процесс исключения иностранных владельцев из уставного капитала российских компаний.

Бизнесмены предложили президенту ограничить раскрытие информации об «экономически значимых организациях» и юрлицах, созданных на основе иностранных холдингов, в частности об их бенефициарах и косвенных владельцах акций. К тому же правительство должно будет установить специальный порядок обработки таких данных.

Правительство рассмотрит возможность разрешить нерезидентам — косвенным участникам экономически значимых организаций и юрлиц, созданных на основе иностранных холдингов, вступать в прямое владение их акциями (долями в уставном капитале), нарушая некоторые корпоративные процедуры. Такое право уже дали российским бизнесменам, который владеют активами в России через зарубежные прослойки. Они могут через суд забрать себе права акционера и де-юре исключить из управления обществом промежуточную компанию в «недружественной» стране. Теперь аналогичную возможность могут открыть для иностранных участников.

Сейчас Минэк готовит список экономически значимых организаций, которым доступны особые права. В проекте около 20 «глобальных компаний из разных секторов экономики», сообщила замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэка Раиса Севастьянова. Для попадания в список компании должны отвечать, в частности, одному из условий: выручка от 75 млрд руб. (с учетом юрлиц в одной группе компаний), стоимость активов от 150 млрд руб., суммой налогов от 10 млрд руб. и штатом сотрудников более 4000.

Традиционно часть поручений президента по итогам встречи с бизнес-сообществом коснулась наказаний за экономические преступления. Правительство рассмотрит вопрос об уставновлении размера залога, применяемого в качестве меры пресечения по уголовным делам, в зависимости от суммы ущерба от преступления.

Сейчас освобождение под залог фигурантов уголовных дел по экономическим преступлениям не очень активно применяется на практике, потому что нет четких критериев, и судьи остерегаются брать на себя такую ответственность. Президент может разрешить предпринимателям и членам органов управления коммерческих организаций, находящимся под домашним арестом, пользоваться порталом «Госуслуги» и передавать на основании доверенности (в том числе удостоверенной нотариально) полномочия по управлению организациями.