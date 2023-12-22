В Екатеринбурге появился белорусский аналог IKEA и Zara Home

Концепт-стор «Да дому» открылся в Минске в марте 2023 г. Его первой площадкой на российском рынке стал екатеринбургский ТЦ «МЕГА». В ассортименте магазина — 550 позиций.

Магазин «Да дому» открылся в ТЦ «МЕГА» 22 декабря. Представленные в концепт-сторе товары должны заменить продукцию брендов Zara Home и IKEA, ушедших из России после начала СВО.

На площади в 238 кв. м представлены товары для интерьера, постельное белье, домашняя одежда, посуда. Всего — более 550 позиций. Ассортимент был разработан белорусскими производителями («Речицкий текстиль», «Беларускі лён», «Добрушский фарфор» — входят в концерн «Беллегпром») специально для проекта «Да дому».

Ранее DK.RU сообщил, что в МЕГЕ откроется выставка «Бьемся за фарфор». На ней будут представлены работы более пятидесяти дизайнеров и художников, которые вдохновились историей и традициями Урала. Посмотреть выставку и приобрести сувениры местного производства из фарфора и керамики можно с 23 декабря по 14 января

Напомним, что в Екатеринбурге на месте «Декатлона» должен открыться Desport. ООО «АРМ» приобрело весь бизнес французской компании Decathlon Russia в сентябре 2023 г. Сейчас новый владелец запускает свою сеть спортивных магазинов.