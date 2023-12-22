Банк Уралсиб награжден на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

8 декабря 2023 г. в Москве наградили победителей Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Проект Банка Уралсиб «Уралсиб.Ускорение» занял второе место в категории «Цифровые решения для содействия занятости молодежи».

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», предлагающая инновационную программу стажировок — объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 112 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы — РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. Студенческое комьюнити на платформе также многочисленно и активно — на данный момент на площадке зарегистрировано 2600 пользователей из 41 региона страны.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Такая комбинация – дополнительное образование и программы практик — позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, пополняют базу резюме и после окончания высшего или средне-специального учебного заведения могут трудоустроиться в банк — это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для ребят без опыта работы.

Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2023 проводится в рамках долгосрочной программы по содействию занятости молодежи до 2030 года. Основная цель — выявление и поддержка передовых практик трудоустройства молодежи. Всего было отправлено 745 заявок из 72 регионов. В качестве финалистов были отобраны 93 заявки из 35 регионов, в итоге победителями конкурса были признаны 84 организации.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.