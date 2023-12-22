Банк Уралсиб запустил сервис В2В-переводов по бизнес-картам «Мир»

Банк Уралсиб запустил сервис В2В-переводов в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – с бизнес карты «Мир» на бизнес-карту «Мир».

Сервис доступен в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Чтобы сделать перевод:

перейдите в раздел «Платежи и переводы» во вкладку «По номеру карты»;

выберите бизнес-карту, с которой необходимо осуществить перевод;

введите номер бизнес-карты получателя перевода, сумму и назначение платежа;

нажмите «Перевести» и подтвердите операцию.

Услуга может использоваться при оплате любых бизнес-расходов, расчетах с поставщиками услуг или закупке товаров для офиса. Сервис доступен в режиме 24/7, средства на карту получателя зачисляются моментально.

Также в Уралсиб Бизнес Онлайн доступны В2С-переводы в рублях – с бизнес карт «Мир» и Masterсard на карты физических лиц «Мир», Visa, и Masterсard, выпущенные российскими эмитентами. Услуга предназначена для широкого круга компаний, осуществляющих выплаты самого разного назначения физическим лицам: вознаграждения за выполненный объем работы (в том числе – самозанятым и фрилансерам), выплата комиссионных, страховок и компенсаций, оплата за покупку вторсырья и выкуп автомобилей на вторичном рынке, оплата по сделкам на электронных торговых площадках, возврат средств на карту и целый ряд других категорий выплат.

Более подробную информацию о переводах с бизнес-карт, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.