Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.12
91,70
100,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб запустил сервис В2В-переводов по бизнес-картам «Мир»

Банк Уралсиб запустил сервис В2В-переводов по бизнес-картам «Мир»
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Банк Уралсиб запустил сервис В2В-переводов в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – с бизнес карты «Мир» на бизнес-карту «Мир».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сервис доступен в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Чтобы сделать перевод:

  • перейдите в раздел «Платежи и переводы» во вкладку «По номеру карты»;
  • выберите бизнес-карту, с которой необходимо осуществить перевод;
  • введите номер бизнес-карты получателя перевода, сумму и назначение платежа;
  • нажмите «Перевести» и подтвердите операцию.

Услуга может использоваться при оплате любых бизнес-расходов, расчетах с поставщиками услуг или закупке товаров для офиса. Сервис доступен в режиме 24/7, средства на карту получателя зачисляются моментально.

Также в Уралсиб Бизнес Онлайн доступны В2С-переводы в рублях – с бизнес карт «Мир» и Masterсard на карты физических лиц «Мир», Visa, и Masterсard, выпущенные российскими эмитентами. Услуга предназначена для широкого круга компаний, осуществляющих выплаты самого разного назначения физическим лицам: вознаграждения за выполненный объем работы (в том числе – самозанятым и фрилансерам), выплата комиссионных, страховок и компенсаций, оплата за покупку вторсырья и выкуп автомобилей на вторичном рынке, оплата по сделкам на электронных торговых площадках, возврат средств на карту и целый ряд других категорий выплат.

Более подробную информацию о переводах с бизнес-карт, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Читайте также на DK.RU: 

Банк Уралсиб получил награды в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS 2023

Держателям премиальных розничных и бизнес-карт Уралсиба станет доступен Mir Pass

О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 eridLjN8KUrL2

 

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Армен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за ContinentalАрмен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за Continental
  • Владимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в РоссииВладимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в России
  • Южнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-ПетербургеЮжнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-Петербурге
  • Дискриминация по возрасту — есть ли она? Как найти работу «белому воротничку» старше 45-тиДискриминация по возрасту — есть ли она? Как найти работу «белому воротничку» старше 45-ти
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.