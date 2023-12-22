Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.12
91,70
100,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловские власти хотят делегировать промышленникам строительство арендного жилья

Свердловские власти хотят делегировать промышленникам строительство арендного жилья
Иллюстрация: DK.RU

Предприятия, в свою очередь, смогут рассчитывать на налоговые льготы, безвозмездную передачу земли под проекты и содействие в переговорах для получения федерального финансирования.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Власти Свердловской области озабочены ужесточением правил выдачи льготной ипотеки. Они ищут решения, которые смогут поддержать стройкомплекс региона.

Несколько дней назад в Екатеринбурге состоялось закрытое совещание, на котором чиновники и девелоперы обсудили вопросы упрощения административных процедур, оформления и развития площадок. В ходе встречи возникла идея строительства арендного жилья за счет средств промышленных холдингов, сообщает РБК.

Служебные квартиры позволят привлечь на предприятия специалистов. Часть жилья в таких домах можно сдавать в аренду на открытом рынке. Кроме того, власти могут предоставить промышленникам налоговые льготы, землю под проекты, а также вести обеспечить помощь в переговорах для получения федерального финансирования.

Напомним, что, по данным Уральской палаты недвижимости, в четвертом квартале 2023 г. число работающих кранов на жилых проектах Екатеринбурга составило 163 штук — на 14 меньше, чем третьем квартале.

Ранее мы писали, что в течение всего года число непроданных новострое на рынке Екатеринбурга остается высоким. Максимальный ассортимент был летом (более 51 тыс. квартир). Сейчас, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сдана в эксплуатацию.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Армен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за ContinentalАрмен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за Continental
  • Владимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в РоссииВладимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в России
  • Южнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-ПетербургеЮжнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-Петербурге
  • Дискриминация по возрасту — есть ли она? Как найти работу «белому воротничку» старше 45-тиДискриминация по возрасту — есть ли она? Как найти работу «белому воротничку» старше 45-ти
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.