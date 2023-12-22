Свердловские власти хотят делегировать промышленникам строительство арендного жилья

Предприятия, в свою очередь, смогут рассчитывать на налоговые льготы, безвозмездную передачу земли под проекты и содействие в переговорах для получения федерального финансирования.

Власти Свердловской области озабочены ужесточением правил выдачи льготной ипотеки. Они ищут решения, которые смогут поддержать стройкомплекс региона.

Несколько дней назад в Екатеринбурге состоялось закрытое совещание, на котором чиновники и девелоперы обсудили вопросы упрощения административных процедур, оформления и развития площадок. В ходе встречи возникла идея строительства арендного жилья за счет средств промышленных холдингов, сообщает РБК.

Служебные квартиры позволят привлечь на предприятия специалистов. Часть жилья в таких домах можно сдавать в аренду на открытом рынке. Кроме того, власти могут предоставить промышленникам налоговые льготы, землю под проекты, а также вести обеспечить помощь в переговорах для получения федерального финансирования.



Напомним, что, по данным Уральской палаты недвижимости, в четвертом квартале 2023 г. число работающих кранов на жилых проектах Екатеринбурга составило 163 штук — на 14 меньше, чем третьем квартале.

Ранее мы писали, что в течение всего года число непроданных новострое на рынке Екатеринбурга остается высоким. Максимальный ассортимент был летом (более 51 тыс. квартир). Сейчас, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сдана в эксплуатацию.