Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях

Срочный вклад «Доход» в юанях Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга десяти самых выгодных депозитных продуктов России в декабре 2023 г., подготовленного порталом «Выберу.ру».

В ходе исследования эксперты проанализировали текущие условия вкладов в юанях во всех банках страны в декабре 2023 г. и определили 20 наиболее выгодных вкладчикам вариантов. При подготовке рейтинга аналитики портала обращали внимание не только на величину процентной ставки, но и на такие параметры вклада как минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли, дополнительные возможности для вкладчиков, а также ряд других критериев.

Недавно Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках размещения, а также ввел новый срок — 91 день. Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 1,75–4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Также в банке можно открыть накопительный счет в юанях с доходностью 0,01–0,9% — в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.