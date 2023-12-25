Решено привлекать в Екатеринбург иногородних режиссеров. Деньгами

В области начала работать специальная комиссия. Она будет упрощать организацию съемок и отвечать за возврат потраченных на них средств.

В Свердловской области начала работать специальная комиссия, которая будет упрощать организацию киносъемок. Она же будет отвечать за рибейты — возврат средств, которые режиссеры потратят на съемки.

Евгений Григорьев, глава отдела развития киностудии, во время выступления на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, рассказал, что новшество поможет привлечь в регион новых режиссеров.

Отметим, в Харитоновском парке Екатеринбурга на пруду появился настоящий каток. Он стал площадкой для съемок фильма о фигуристке Ирине Родниной. Съемки проходили с 18 по 22 декабря, ранее съемочная группа побывала в Первоуральске.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы Лизы Август — «Однажды на Урале». Режиссер вдохновлялась легендарным сериалом «Отчаянные домохозяйки». Сюжет повествует о сложной дружбе четырех девушек и разворачивается в загородном доме, куда все они приглашены на новоселье.

Также DK.RU писал, что в Екатеринбурге начали проводить киноэкскурсии. В городе работает туристический маршрут «Город как съемочная площадка», в рамках которого представители свердловской киностудии рассказывают о местах города, послуживших локациями для известных кинокартин.

Как пояснила руководитель экскурсионного направления киностудии Екатерина Титова, гости во время прогулки будут не только знакомятся со знаковыми местами города, но и смотрят фрагменты из фильмов, пытаются отгадать места современного Екатеринбурга по старым фотографиям.