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В 2024 г. правительство пересмотрит тарифы на электроэнергию для населения

В 2024 г. правительство пересмотрит тарифы на электроэнергию для населения
Иллюстрация: РИА Новости

Новое постановление правительства вынудит региональные власти внедрить дифференцированные тарифы на электричество по всей стране. Ставка тарифа будет расти при росте потребления.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Правительство России утвердило меры, обязывающие регионы перевести население на новые тарифы на электричество, пишет РБК. Тарифы изменятся уже с 2024 г.  

Меры предполагают, что те регионы, которые приняли решение повысить тарифы на электричество для бизнеса в 2024 г., параллельно обязаны будут перевести население на дифференцированные тарифы. Поскольку решение пересмотреть тарифы для бизнеса приняли большинство регионов, постановление вынудит власти внедрить нововведение по всей стране. 

В правительстве неоднократно отмечали, что в России тарифы на электроэнергию для населения находятся ниже экономически обоснованного уровня. Их сдерживают за счет повышенных тарифов для промышленности. По подсчетам НИУ ВШЭ, промышленность в 2023 г. доплатит рекордные 294 млрд руб. за сдерживание тарифов для населения.  

Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии, — говорил эксперт.

Теперь же конечную стоимость электроэнергии для граждан будут устанавливать региональные тарифные органы.  

Дифференциацию тарифов используют Кузбасс, Крым и Севастополь, а с октября 2023 г. она действует в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР (но там все тарифы субсидируются из бюджета).

В ФАС полагают, что переход на дифференциацию тарифов позволит снизить перекрестное субсидирование и поможет в борьбе «с серым майнингом», рассказывал DK.RU.  

О том, что правительство заставит регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения, DK.RUсообщал также в ноябре 2023 г. Предполагается, что ставка тарифа будет увеличиваться при росте потребления.   

Автор: Екатерина Тарханова
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