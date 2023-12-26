В 2024 г. правительство пересмотрит тарифы на электроэнергию для населения

Новое постановление правительства вынудит региональные власти внедрить дифференцированные тарифы на электричество по всей стране. Ставка тарифа будет расти при росте потребления.

Правительство России утвердило меры, обязывающие регионы перевести население на новые тарифы на электричество, пишет РБК. Тарифы изменятся уже с 2024 г.

Меры предполагают, что те регионы, которые приняли решение повысить тарифы на электричество для бизнеса в 2024 г., параллельно обязаны будут перевести население на дифференцированные тарифы. Поскольку решение пересмотреть тарифы для бизнеса приняли большинство регионов, постановление вынудит власти внедрить нововведение по всей стране.

В правительстве неоднократно отмечали, что в России тарифы на электроэнергию для населения находятся ниже экономически обоснованного уровня. Их сдерживают за счет повышенных тарифов для промышленности. По подсчетам НИУ ВШЭ, промышленность в 2023 г. доплатит рекордные 294 млрд руб. за сдерживание тарифов для населения.

Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии, — говорил эксперт.

Теперь же конечную стоимость электроэнергии для граждан будут устанавливать региональные тарифные органы.

Дифференциацию тарифов используют Кузбасс, Крым и Севастополь, а с октября 2023 г. она действует в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР (но там все тарифы субсидируются из бюджета).

В ФАС полагают, что переход на дифференциацию тарифов позволит снизить перекрестное субсидирование и поможет в борьбе «с серым майнингом», рассказывал DK.RU.

О том, что правительство заставит регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения, DK.RUсообщал также в ноябре 2023 г. Предполагается, что ставка тарифа будет увеличиваться при росте потребления.