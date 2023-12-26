В Екатеринбурге выставили на продажу часть недостроенной высотки

Три этажа под офисы оценили в 84,7 млн руб. Здание расположено на улице Малышева между домами 118 и 116а.

В Екатеринбурге выставили на продажу часть недостроенной офисной высотки между домами на Малышева, 118 и 116а. За трехэтажное здание придется заплатить 84,7 млн руб. Сдача объекта запланирована на июнь 2024 г.

«Вам предоставляется возможность стать собственником трех этажей в стильном Деловом центре (БЦ класс В+) по цене 110 000 руб. за кв. м», — говорится в объявлении на «Циан».

К преимуществам лота относят локацию — рядом расположены новостройки и скоро начнется строительство ЖК от Форум-Групп, сообщает продавец. Также к достоинствам здания относятся высокие потолки и панорамные окна.

Ближе к сроку сдачи цена будет меняться. В здании планируется сделать дизайнерский холл 1-го этажа с рецепцией и «мягкой зоной» для ожидания посетителей. Управление зданием передадут специализированной компании. Предполагается, что в здании будет установлена система видеонаблюдения мест общего пользования и парковки, доступ по электронным картам, пост охраны 24/7. К деловому центру относится своя парковка на 48 парковочных мест. В здании реализована приточно-вытяжная вентиляция.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге выставили на продажу БЦ в центре города. Он приналдлежит обанкротившейся компании «Уником Партнер» Игоря Кузьмина. Шестиэтажное здание, расположено по адресу Пальмиро Тольятти, 32, оценено в 160 млн руб. «Возможен торг и сохранение арендаторов», — говорится в объявлении на сайте N1.RU.

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