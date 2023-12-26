Трамваи в Екатеринбурге уже «горят на работе». Власти попросят у федерации деньги на новые

Страсти по трамваям не утихают второй день. В выходные был запущен трамвай в Академический. Но, как и маршрутки, он заполнен под завязку. А сегодня один из трамвайных вагонов задымился.

Администрация Екатеринбурга отправит заявку на получение субсидии для обновления трамвайного парка по федеральной программе. Об этом в эфире Четвертого канала заявил вице-мэр уральской столицы Андрей Корюков, пишет JustMedia.

Чиновник отметил, что решение было принято после поручения президента Владимира Путина по развитию электротранспорта в крупных городах:

Для нас это сигнал, что будут какие-то федеральные программы, выделение субсидий по трамваям и троллейбусам.

Екатеринбург давно нуждается в новых трамваях. Потребность в них остро выросла после запуска нового маршрута в Академический район.

Сегодня глава города Алексей Орлов на заседании городской думы озвучил первые итоги работы новой трамвайной ветки, пишет ЕАН. По словам мэра, за первый рабочий день было перевезено 16,2 тыс. человек. В выходные трамваем воспользовались 9 тыс. человек. Орлов рассчитывает, что уже в следующем году в город удастся доставить новые трамвайные вагоны.

Напомним, трамвай в Академический был запущен утром 23 декабря, он следует по маршруту № 1 со Вторчермета. Сейчас реализован первый этап строительства линии, которая свяжет отдаленный район Екатеринбурга с центральными. Пока из центра можно доехать до Преображенского парка. В перспективе ветка будет продлена до Широкой речки.

Не исключено, что маршрут следования в центр может быть изменен и пройдет через ВИЗ и проспект Ленина.

Новый маршрут в Академический второй день обсуждают в социальных сетях и местных СМИ. Основная претензия пассажиров — в том, что трамваи, как и маршрутки, едут переполненными. Пока транспортные проблемы восьмого района решить не удалось.

К тому же сегодня с трамваем в Академическом случился форс-мажор — один из вагонов задымился.

Не долго радовались трамваю в Академический. Только что доехал до конечной и в салоне заискрило, а потом и задымилось. Кондуктор успела схватить сумку со своего места, откуда и пошел дым, и пассажиры быстро эвакуировались. Почему где я, там событие. Первый раз решил проехать на новом маршруте и получайте, — рассказал на своей странице в контакте Роберт Карапетян, известный телережиссер из Екатеринбурга.

Отметим, что проблема переполненного общественного транспорта актуальна не только для Академического, но и для других районов Екатеринбурга. На фото DK.RU видно, что трамвай забит даже днем, не в час пик, в центре города.

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