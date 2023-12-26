В Екатеринбурге появится медиаэкран, площадью 10 тыс. кв. м.

Его разместят вдоль фасада ТРЦ «Золотой» со стороны улицы Белинского. Длина панели составит 500 метров.

На здании строящегося торгового центра «Золотой» в Екатеринбурге появится крупнейший по площади медиэкран в стране. Размер панели составит 10 000 кв. м. Длина мультимедийного фасада составит 500 м, высота — 20 м, сообщается на сайте ТРЦ «Золотой». Медиаэкран установят со стороны Объездной дороги и улицы Белинского. Конструкция займет почти половину фасада.

Напомним, «Золотой» должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в России за пределами Москвы, интегрированным в транспортную систему города. Предполагалось, что его откроют в конце 2023 г. По последним данным, объект планируют запустить через 2,5 года.

Проект реализует холдинг «Общество Малышева 73». Строительство началось в 2021 г. Стоимость объекта оценивалась в 400 млн руб. В апреле прошлого года представители холдинга рассказывали DK.RU, что рассчитывают реализовать проект в соответствии с графиком, несмотря на политическую ситуацию.

Однако со временем стало понятно, что потребуются корректировки. Так, пришлось повысить стоимость проекта, а также заменить поставщиков оборудования лифтов, эскалаторов, траволаторов и др.

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