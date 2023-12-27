Екатеринбург vs стихия: город второй день заваливает снегом

За двое суток выпало более 30 см снега. По оценкам метеорологов, побит рекорд 2002 г. Утро город встретил в 10-бальных пробках, с большим количеством ДТП.

Уральская столица второй день борется со снежным коллапсом. Со вчерашнего дня дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вечером в администрации Екатеринбурга сообщили, что на уборку вышли 405 дорожных рабочих и 232 единицы спецтехники. Но снегопад оказался сильнее. По последним данным, объем выпавших в городе осадков оценивается в 20 мм водного столба — обновлен рекорд 2022 г.

Ситуация в Екатеринбурге

Вчера вечером автомобилисты стояли в многочасовых пробках. Например, дорога с Уралмаша до Чкаловского района Екатеринбурга занимала четыре часа (вместо привычных 1-1,5 часов).

В переулке Молотобойцев автомобилисты провели 40 минут. Фото: DK.RU

А пассажирам общественного транспорта пришлось буквально выталкивать автобусы, застрявшие в снегу — в соцсетях завирусились видео о том, как неравнодушные жители «спасают» автобусы № 87 (в районе колледжа Ползунова), №70 (в районе УрФУ) и №83 (в микрорайоне Светлый). На трамвайных остановках и в метро копились очереди из желающих уехать.

Фото: DK.RU

Вечером во многих соседских чатах люди начали кооперироваться и выходить на расчистку собственных дворов от снега, чтобы утром была возможность выехать из них. Но некоторым пришлось смириться и сделать свой выбор в пользу общественного транспорта.

Фото: телеграм-канал Volvo Club Урал

Утром Екатеринбург снова встал в многокилометровые пробки. По данным сервиса 2ГИС, в 8:30-9:30 утра они оценивались в 10 баллов. В городе — десятки ДТП, в том числе, с участием фур и общественного транспорта (так, по данным уральских телеграм-каналов, на линии сломался автобус №75, следующий из Калиновского в центр Екатеринбурга — у него отвалилось колесо). Жители тоже жаловались на перебои в работе общественного транспорта — трамваи не вмещали всех желающих уехать и даже ломались на линии, а часть автобусов в разных районах города так и не вышла на маршрут.

По предварительным оценкам мэрии Екатеринбурга, за ночь с дорог города вывезли 5420 тонн снега. А с сегодняшнего дня к снегоуборке привлекли даже строительную технику.

Как сообщил в телеграмм-канале «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин, к 8 утра высота снежного покрова на метеоплощадке составила 53 см. Прирост снежного покрова за двое суток — 31 см.

На региональных трассах

Нелегко пришлось жителям Екатеринбурга, которые работают в городах-спутниках, и жителям городов-спутников, которые работают в уральской столице. Например, вчера вечером дорога с Эльмаша до территорий Белоярского района занимала в три-четыре раза больше времени, чем обычно. В обратную сторону — также.

А настоящими рекордсменами стали жители Первоуральска — некоторым из них пришлось стоять в пробках всю ночь, проведя в дороге из Екатеринбурга более 14 часов! Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Со вчерашнего вечера, по оценкам областного минтранса, на линии работает более 400 единиц дорожной техники, но и им не удается в полной мере справиться со снегопадом.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Сегодня утром областной ГИБДД ограничил движение на федеральной автодороге «Пермь-Екатеринбург» с 285 км по 342 км (участок между Нижними Сергами и Первоуральском) — «до приведения участка дороги в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения».

За неполные два дня на региональных трассах произошло несколько крупных ДТП. Одно из них — со смертельным исходом. Ночью на 154 км автодороги Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов: столкнулись рейсовый автобус «Тюмень—Краснотурьинск» и тонар, водитель автобуса погиб на месте.

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