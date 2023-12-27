Около 40 свердловским компаниям придется оплатить налог на сверхприбыль

Часть из них уже внесли обеспечительный платеж в федеральный бюджет. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что план по сбору этого налога перевыполнен.

С 2024 г. в России введен налог на сверхприбыль. Его должны оплатить в бюджет компании, чья средняя арифметическая величина прибыли в 2021-2022 гг. превысит этот же показатель в 2019-2020 гг. больше, чем на 1 млрд руб. Ставка налога составит 10%.

Как рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина на пресс-конференции в ТАСС-Урал, всего на территории региона работает около 40 компаний, которым необходимо оплатить этот налог.

Ранее DK.RU писал, что плательщики налога на сверхприбыль могут внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году. Размер обеспечительного платежа, внесенного компаниями из Свердловской области, в этом году составил около 8 млрд руб.

DK.RU также писал, что федеральные власти рассчитывали получить за счет этого налога в бюджет 300 млрд руб. В настоящее время уже поступило 315 млрд рублей, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.

Добавим, что налог на сверхприбыль не будут платить нефтегазовые и угольные компании. Хотя депутаты Госдумы предлагали включить их в перечень плательщиков, чтобы обеспечить дополнительные поступления в федеральную казну.