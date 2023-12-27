Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга банков с максимальной доходностью по вкладам

Рейтинг подготовлен порталом Brobank.ru на основе анализа информации сайтов 50 крупнейших банков, у которых есть хотя бы один офис в Москве, по состоянию на 19 декабря 2023 г.

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга банков с максимальной доходностью по вкладам. При составлении рейтинга эксперты портала учитывали только фиксированные ставки и общедоступные вклады, не рассматривая предложения, предназначенные для отдельных клиентских сегментов (зарплатных, пенсионеров, премиальных). Также из анализа были исключены совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний – анализировались только вклады, которые открываются непосредственно в банке, без дополнительных действий, например, регистрации на стороннем ресурсе для получения надбавки.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам Банка Уралсиб можно получить в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.