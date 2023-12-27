Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга банков с максимальной доходностью по вкладам
Рейтинг подготовлен порталом Brobank.ru на основе анализа информации сайтов 50 крупнейших банков, у которых есть хотя бы один офис в Москве, по состоянию на 19 декабря 2023 г.
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга банков с максимальной доходностью по вкладам. При составлении рейтинга эксперты портала учитывали только фиксированные ставки и общедоступные вклады, не рассматривая предложения, предназначенные для отдельных клиентских сегментов (зарплатных, пенсионеров, премиальных). Также из анализа были исключены совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний – анализировались только вклады, которые открываются непосредственно в банке, без дополнительных действий, например, регистрации на стороннем ресурсе для получения надбавки.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам Банка Уралсиб можно получить в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8JstxB