Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Узбекистан и Армению

С 13 января, после новогодних праздников, «Уральские авиалинии» начнут летать в Ташкент, Самарканд, Фергану и Ереван. Рейсы запланированы несколько раз в неделю.

«Уральские авиалинии» сообщили о новых международных рейсах в зимнем расписании. Полеты начнутся с 13 января 2024 г.

По маршруту Екатеринбург – Ташкент – Екатеринбург перевозчик будет летать трижды в неделю — в понедельник, четверг и субботу (стоимость билета начинается от 13,5 тыс. руб.).

По маршруту Екатеринбург – Самарканд – Екатеринбург рейсы запланированы два раза в неделю — во вторник и пятницу (билеты от 13,9 тыс. руб.).

По маршруту Екатеринбург – Фергана – Екатеринбург полеты также будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и пятницу (билеты от 13,5 тыс. руб.).

Рейсы по маршруту Екатеринбург – Ереван – Екатеринбург запланированы четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям (билеты от 13,3 тыс. руб.).

Ранее DK.RU сообщал, что в январе появятся прямые рейсы из Екатеринбурга еще в одну страну бывшего СССР — Азербайджан. Самолеты будут летать из Екатеринбурга в Баку и обратно три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Напомним, за последнее время страны постсоветского пространства стали популярными направлениями для туристов из Свердловской области. Летом на конференции Уральской ассоциации туризма ее президент Михаил Мальцев заявил, что в топ-3 страны входят Казахстан, Узбекистан и Армения.