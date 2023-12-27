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Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Узбекистан и Армению

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Узбекистан и Армению
Иллюстрация: Телеграм-канал «Уральских авиалиний»

С 13 января, после новогодних праздников, «Уральские авиалинии» начнут летать в Ташкент, Самарканд, Фергану и Ереван. Рейсы запланированы несколько раз в неделю.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

«Уральские авиалинии» сообщили о новых международных рейсах в зимнем расписании. Полеты начнутся с 13 января 2024 г.

  • По маршруту Екатеринбург – Ташкент – Екатеринбург перевозчик будет летать трижды в неделю — в понедельник, четверг и субботу (стоимость билета начинается от 13,5 тыс. руб.).
  • По маршруту Екатеринбург – Самарканд – Екатеринбург рейсы запланированы два раза в неделю — во вторник и пятницу (билеты от 13,9 тыс. руб.).
  • По маршруту Екатеринбург – Фергана – Екатеринбург полеты также будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и пятницу (билеты от 13,5 тыс. руб.).
  • Рейсы по маршруту Екатеринбург – Ереван – Екатеринбург запланированы четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям (билеты от 13,3 тыс. руб.).

Ранее DK.RU сообщал, что в январе появятся прямые рейсы из Екатеринбурга еще в одну страну бывшего СССР — Азербайджан. Самолеты будут летать из Екатеринбурга в Баку и обратно три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Напомним, за последнее время страны постсоветского пространства стали популярными направлениями для туристов из Свердловской области. Летом на конференции Уральской ассоциации туризма ее президент Михаил Мальцев заявил, что в топ-3 страны входят Казахстан, Узбекистан и Армения. 

Автор: Елизавета Порошина
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