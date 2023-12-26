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С 13 января появятся прямые рейсы из Кольцово в Азербайджан

С 13 января появятся прямые рейсы из Кольцово в Азербайджан
Иллюстрация: Freepik.com

Самолеты будут летать из Екатеринбурга в Баку и обратно три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

С 13 января «Уральские авиалинии» открывают рейсы по маршруту Екатеринбург — Баку — Екатеринбург. Вылеты запланированы по понедельникам, четвергам и субботам. Об этом сообщается в ТГ-канале перевозчика.

«Полюбоваться на Пламенные башни, посетить Музей ковров, попытаться разгадать тайну Девичьей башни, отыскать в Старом городе дом, где снималась культовая сцена из «Бриллиантовой Руки», — такие варианты досуга в Баку предлагают представители авиакомпании. —  А доехать до каждой из достопримечательностей города интереснее будет на «баклажанчиках» — классических британских кэбах, окрашенных в насыщенный фиолетовый цвет».

Напомним также, что «Аэрофлот» передумал летать из Екатеринбурга в Дубай. Авиаперевозчик свернул зимнюю полетную программу в ОАЭ за неделю до ее старта. Планировалось, что самолеты будут летать из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Перелеты из всех городов, кроме столицы, отменены до первых чисел марта, причины решения не уточняются. Об отмене полетов сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». 

Все, кто купил билеты на отмененные перелеты в Дубай, смогут оформить вынужденный возврат или переоформить их на доступные вылеты через Москву и Санкт-Петербург. Сейчас перелеты в крупнейший город ОАЭ сохранятся только с вылетом из Шереметьево и Пулково.

Ранее стало известно, что Georgian Airways открыл более 60 рейсов в Европу. С этой целью компания арендовала несколько новых самолетов Boeing 787 Dreamliner. Как рассказал директор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, новая политика компании была принята в связи с возможным принятием страны в члены ЕС. 

Очевидно, что прямые рейсы из Тбилиси в европейские города будут удобны для десятков тысяч граждан РФ, после начала специальной военной операции на Украине имеющих шенгенскую визу.

Читайте также на DK.RU: Возобновлены прямые рейсы из Кольцово в Грузию.

Автор: Татьяна Юстус
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