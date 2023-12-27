С блогера Чекалиной и ее супруга сняли все ограничения

Теперь им можно общаться с любыми людьми, пользоваться телефоном, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, свободно перемещаться и, в том числе, пользоваться интернетом.

С одного из самых богатых блогеров России Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга сняли все ограничения и разрешили пользоваться интеренетом, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на адвоката четы Константина Третьякова:

Теперь им можно общаться с любыми людьми, пользоваться телефоном, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, свободно перемещаться, и в том числе пользоваться интернетом. Все ограничения сняты.

В начале марта Валерии Чекалиной предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. В сентябре Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала Чекалиных выплатить штраф в размере 40% — 124 млн руб. — по делу об уклонении от уплаты налогов. Паре также предъявили обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 г. Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн руб. и приобрели на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Уголовные дела в отношении блогеров не прекращены. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб., второе — отмывания 130 млн руб. В конце ноября со счетов были сняты аресты. Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 млн руб. и полностью погасили долги перед государством, рассказывал DK.RU. Выплатить эту сумму Чекалины смогли после того, как следователь снял арест с их счета. «После этого мы сразу же заполнили и передали в банк платежное поручение на доплату оставшейся суммы», — добавил Третьяков.

На страницы Валерии (ler_chek) и Артема (artem_chek) Чекалиных в Instagram (признан экстремистским и запрещен в России) подписаны 10,1 млн и почти 4 млн пользователей соответственно, сейчас аккаунт переведен в закрытый формат. Валерия Чекалина в январе занимала четвертое место в рейтинге самых популярных инста-блогеров по подсчетам «Медиалогии». Кроме продажи доступов к фитнес-марафонам, программам тренировок и питания, Чекалина также владеет собственным брендом косметики Letique Cosmetics.