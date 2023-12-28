Forbes назвал крупнейших работодателей России. РЕЙТИНГ

В крупнейшей по численности сотрудников компании работает более 700 тыс. человек. Наибольший прирост кадров издание зафиксировало у «Росатома», который вырос на 40 тыс. человек.

Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших работодателей России. В этих компаниях работает около 6 млн человек. Как пишет издание, 20 компаний из рейтинга являются государственными, 30 принадлежат частным владельцам.

Первое место в рейтинге заняла компания «Российские железные дороги» (РЖД), где на конец 2022 г. работало 701,2 тыс. человек. При этом в 2009 г. в РЖД было более 1 млн сотрудников.

На втором месте — «Газпром», в группе компаний трудоустроено 492 тыс. человек.

Третье место у торгового холдинга «Магнит». Это крупнейшая частная компания в России по численности сотрудников. Холдинг управляет магазинами у дома «Магнит», «Дикси», «Магнит Косметик», дискаунтером «Моя цена» и сетью аптек «Магнит Аптека». Численность штата компании — 361 тыс. человек.

Следом за «Магнитом» — холдинг X5 Group, куда входят магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и т. д. По данным издания, в холдинге работает 344,8 тыс. сотрудников.

На пятом месте рейтинг — компания «Роснефть», где трудоустроено 344 тыс. человек.

В десятку крупнейших компаний-работодателей также вошли Росатом (329 тыс. человек), «Почта России» (305 тыс. человек), «Россети» (213 тыс. человек), Сбербанк (210,6 тыс. человек) и Роскосмос (181 тыс. человек).

Замыкает рейтинг группа «Уралхим», где работает 32 тыс. сотрудников.

В шаге от рейтинга остались один из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов — ГАП «Ресурс», где работает 31 тыс. человек и торговая сеть «Светофор», по оценке издания там трудоустроено 30 тыс. человек.

Наибольший прирост сотрудников издание зафиксировало у «Росатома», который прирос на 40 тыс. человек еще 2022 г. за счет консолидации бизнеса энергетической компании «Квадра». Наибольшее снижение численности сотрудников — у металлургического холдинга Evraz, который потерял 19 тыс человек из-за того, что юридически вывел из-под управления угольную компанию «Распадская» и подразделение Evraz North America.

В издании отметили, что в рейтинг не вошли некоторые оборонные холдинги, поскольку они никогда не раскрывали отчетность, а численность сотрудников невозможно посчитать по входящим в их состав предприятиям. Речь идет, например, об Объединенной судостроительной корпорации, о холдингах под управлением государственной корпорации «Ростех», таких как: «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Вертолеты России» и другие.

Напомним, ранее ВЦИОМ публиковал рейтинг компаний мечты по мнению россиян. Его возглавил «Газпром». По данным опроса, 32% граждан трудоспособного возраста хотели бы работать в этой компании.

Второе место среди самых желанных работодателей разделили РЖД, «Роснефть», Сбербанк и «Росатом», за них проголосовали по 13% опрошенных.

Ранее DK.RU также рассказывал, что нехватка рабочих кадров в России к 2030 г. достигнет 2-4 млн человек.