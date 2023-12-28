Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с высокой вероятностью одобрения
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в пятерку кредитных карт с высокой вероятностью одобрения и быстрым получением, по версии портала Банки.ру.
В исследовании рассматривались предложения российских банков на 26.12.2023 г.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KXDPH