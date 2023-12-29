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ЦБ навсегда отменил комиссии для банков за переводы СБП

ЦБ навсегда отменил комиссии для банков за переводы СБП
Иллюстрация: РИА Новости

Теперь россияне смогут переводить бесплатно между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. ежемесячно. С 1 апреля 2024 г. регулятор также освободил банки от уплаты комиссии ЦБ по ряду операций.

#НОВОСТИ

Центробанк решил разрешить россиянам бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. по СБП, пишет ТАСС. В настоящее время россияне могут бесплатно отправить по СБП до 100 тыс. руб. в месяц в любую финорганизацию. При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от трансакции (максимум 1,5 тыс. руб.). Точную комиссию устанавливает каждая кредитная организация самостоятельно.

Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия.

Так же с 1 апреля регулятор освободит банки от уплаты комиссии ЦБ по ряду операций. Так, нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат кешбэка продавцу при отказе от покупки. Нововведение позволит сделать более привлекательной программу лояльности СБП как для торгово-сервисных предприятий, так и для обслуживающих их банков, отмечает Банк России.

В середине декабря сообщалось, что крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через СБП. Так, в ВТБ установили повышенный среднемесячный лимит в 1 млн руб. по перечислениям через СБП для некоторых зарплатных клиентов. 

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, рассказывал DK.RU. Комиссия за перевод денежных средств равна 0,5% от суммы, а лимит составляет до 1 млн руб. в сутки. Стоит обратить внимание, что ЦБ и банковские организации весьма неохотно рассказывают, в какие страны можно беспрепятсвено переводить деньги. Вероятнее всего, они опасаются, что после публичных заявлений в отношении иностранных банков-парнеров могут быть введены санкции.

Автор: Андрей Широков
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