ФАС следит. Операторам связи запретят повышать цены на тарифы выше инфляции

В этом году операторы активно пересматривали тарифную политику, многие из них подняли цены на связь на 10-15% в то время как годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам связи не позволят повышать тарифы выше уровня инфляции:

Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы. Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и в общем-то я думаю, каких-то там сильных скачков быть не должно, — сказал Чернышенко.

Вместе с тем «Стратегия развития отрасли «Связь» до 2035 года» предусматривает, что в отдельных случаях рост цен на тарифы может превышать инфляцию. Например, в случае реинвестирования оператором части прибыли в развитие сетей связи или освоения новых технологий.

Дмитрий Чернышенко добавил, что сейчас очень важно развивать производство отечественного оборудования для всех систем связи.

В целях своего технологического суверенитета необходимо делать все самостоятельно и сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения.

Добавим, что, согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 г. годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%.

Ранее DK.RU рассказывал, что мобильные операторы уже начали активно пересматривать тарифную политику. В середине сентября клиенты МТС получили уведомления о росте цен на связь. Решение о повышении тарифов связи минимум на 10-15% в МТС объясняют увеличением затрат на обслуживание оборудования из-за западных санкций, а также ростом трафика.

Такое же решение приняли в компании «Мегафон». Компания мотивирует рост цен на архивных тарифах тем, что прежняя стоимость «не отвечает текущим затратам на поддержание и модернизацию инфраструктуры связи». Ранее стоимость на услуги связи выросла у «Теле2» и «Билайна».

Также в 2024 г. тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платноеТВ в РФ могут вырасти на 10–15%.