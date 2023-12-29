Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров
При составлении рейтинга рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (по состоянию на 01 ноября 2023 г.).
Рейтинг самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров в декабре 2023 г. подготовил портал Выберу.ру, Банк Уралсиб вошел число первых пяти лучших предложений.
В ходе исследования аналитики портала учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, величина ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, максимальная сумма и сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, условия досрочного погашения, а также ряд других параметров.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
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О БАНКЕ
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KNBWj