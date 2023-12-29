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Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров

Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров
Иллюстрация: unsplash.com

При составлении рейтинга рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (по состоянию на 01 ноября 2023 г.).

#БИЗНЕС

Рейтинг самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров в декабре 2023  г. подготовил портал Выберу.ру, Банк Уралсиб вошел число первых пяти лучших предложений. 

В ходе исследования аналитики портала учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, величина ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, максимальная сумма и сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, условия досрочного погашения, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KNBWj

 

Автор: Мария Смирнова
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