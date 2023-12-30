Основатель сети Fix Price продал свою долю и покинул компанию

Сеть Fix Price открыла более 6,3 тыс. магазинов в восьми странах, сделав своих основателей Артема Хачатряна и Сергея Ломакина долларовыми миллиардерами.

Сеть Fix Price была основана Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным в 2007 г., с тех пор обоим принадлежали доли примерно по 35%, пишет РБК. С 2021 г. компания вышла на IPO на Лондонской и Московской биржах, после чего Ломакин и Хачатрян стали долларовыми миллиардерами. Однако сегодня Хачатрян покинул совет директоров компании «по семейным обстоятельствам», продав свою долю 35,2% партнеру Ломакину, рассказали представители компании:

Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов приобрел 1% уставного капитала, или 8,5 млн акций. Другой крупный акционер Fix Price Сергей Ломакин приобрел оставшиеся 34,2%, или 290,5 млн акций.

Сейчас в Fix Price открыто более 6,3 тыс. магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Монголии, Грузии и Латвии, в 2022 г. выручка сети составила 277,6 млрд руб. Это на 20% больше, чем было годом ранее. В компании уточнили, что в свободном обращении находится 27,5% ее акций. Сейчас состояние Хачатряна и Ломакина, по версии журнала, составляет по $2,1 млрд.

Бизнесмены работают вместе с 1998 г., когда Хачатрян и Ломакин с Александром Самоновым создали одну из первых в России сетей дискаунтеров «Копейка». У Самонова в компании было 60%, у Ломакина и Хачатряна — по 20%. В начале 2007 г. Самонов, Хачатрян и Ломакин продали остававшиеся у них тогда 50% «Копейки» финансовой корпорации «НИКойл».

Fix Price Group объявил о решении совета директоров компании созвать два внеочередных общих собрания акционеров. В соответствии с требованиями кипрского законодательства акционерам будет предложено утвердить индивидуальную отчетность Fix Price за период с 1 января до 31 августа 2023 г. и принять решение покинуть страну. В повестку собрания включен вопрос одобрения предлагаемой редомициляции. Компания намерена перенести свое местонахождение из Республики Кипр, сохранив свой организационно-правовой статус, и стать зарегистрированным юридическим лицом на территории международного финансового центра Астана в Республике Казахстан, — рассказывал DK.RU.