Заплатит ли МТС $1 млрд за «голую вечеринку»? Иншаков подал иск к сотовому оператору

Анастасия Ивлеева, получившая иск на 1 млрд руб. за организацию вечеринки и общественного порядка, отделалась штрафом в 100 тыс. руб. Но вопросы возникли к спонсору — компании МТС.

Продюсер Александр Иншаков 26 декабря подал в Хамовнический суд Москвы коллективный иск к Ивлеевой о компенсации морального вреда на 1 млрд руб. за голую вечеринку. Однако 29 декабря иск был перенаправлен компании МТС. В направленном в Хамовнический суд Москвы исковом заявлении они отметили со ссылкой на сообщения в СМИ, что «одним из главных организаторов вечеринки выступила компания ПАО «Мобильные телесистемы» и на мероприятии «присутствовал ее вице-президент Игорь Мишин».

Теперь истцы, помимо взыскания 1 млрд руб. с Ивлеевой, просят суд также взыскать с МТС компенсацию морального вреда в «1 000 000 000 США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день исполнения решения суда», а также обязать оператора перечислить эту сумму в фонд поддержки участников СВО на Украине «Защитники Отечества». В качестве обеспечительной меры истцы потребовали наложить арест в пределах суммы исковых требований на имущество не только Ивлеевой, но и МТС, «в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось» (орфография авторов).

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия Almost Naked («почти голые») предполагал минимум одежды. В мероприятии, помимо Ивлеевой, участвовали журналистки Ксения Собчак и Саша Сулим, певец Филипп Киркоров, певицы Лолита и Anna Asti, рэпер Джиган, блогер Саша Спилберг и другие, рассказывал DK.RU. Блогер обвиняется в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП):

Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как Almost Naked, в котором приняло участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте.

Ивлеева извинилась за проведение вечеринки в видеообращении в своем Telegram-канале 24 декабря. Она рассказала, что гостям разослали «спокойные» референсы по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. За участие в мероприятии принесли извинения также Киркоров, Билан и Собчак. Федеральная налоговая служба (ФНС) 26 декабря начала проверку в отношении Ивлеевой, МТС разорвал с блогером все рекламные контракты.