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Активы бывшего участника рейтинга российских миллиардеров Клячина отошли государству

Активы бывшего участника рейтинга российских миллиардеров Клячина отошли государству
Иллюстрация: РИА Новости

Миллиардер Александр Клячин может потерять три и более БЦ в центре Москвы и ряд девелоперских проектов, находящихся под управлением KR Properties, их передают в пользу государства.

#НОВОСТИ

Решением Замоскворецкого районного суда 27 декабря активы девелоперского бизнеса миллиардера Александра Клячина переходят государству, сообщил Forbes. Среди недвижимости, обращенной в доход государства, оказались деловой квартал «Даниловская мануфактура», БЦ «Вернадский», БЦ «Авиатор», особняк на Смоленском бульваре и «ряд девелоперских проектов, находящихся под управлением KR Properties», рассказал представитель Клячина. Речь также идет о проекте строительства жилого комплекса между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого площадью 13 400 кв. м на территории делового квартала «Красная Роза». Активы уже были переданы на баланс банка «Траст», который занимается их реализацией.

Представители Клячина уже подали кассационную жалобу на решение суда о взыскании активов в пользу государства. Кроме того, направлено ходатайство о приостановке обращения этих активов до окончания рассмотрения спора в кассации, уточняет издание. 

Весной 2023 г. суд начал рассмотрение иска о налоговых недоимках со стороны компании «Русь-Ойл». В мае суд признал бывшего участника списка Forbes Алексея Хотина конечным бенефициаром этой компании и взыскал 192,1 млрд руб. с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл». Клячин не упоминался в сообщении суда. Но источники говорили, что сумма взыскана с обоих бизнесменов, потому что в рамках дела суд мог признать бенефициаром «Русь-Ойла» не только Хотина, но и Клячина. Тогда же собеседники газеты сообщили об обращении взыскания на акции Azimut Hotels.

Клячин занял 95-е место в рейтинге российских миллиардеров в 2023 г. Его состояние оценили в $1,2 млрд. В июне Клячин обжаловал решение о взыскании акций Azimut Hotels, принятое в мае, и суд его поддержал. Представитель Клячина заявил, что предприниматель «не является и никогда не являлся бенефициаром компании «Русь-Ойл» или других нефтяных компаний».

Напомним, в декабре активы крупнейшего автодилера России «Рольф» переданы Росимуществу, рассказывал DK.RU. Основатель «Рольфа», экс-депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 г. находится в международном розыске, его обвиняют в выводе за рубеж почти 4 млрд руб.

Автор: Андрей Широков
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