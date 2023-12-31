Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.12
89,68
99,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Совет директоров «Магнита» избрал гендиректором бывшего топ-менеджера Heineken

Ян Дюннинг, президент и гендиректор «Магнита»
Ян Дюннинг, президент и гендиректор «Магнита». Иллюстрация: РИА Новости

Совет директоров «Магнита» также избрал состав нового единоличного правления «Магнита». Президент Ян Дюннинг объявил об изменении структуры управления розничной сетью, введя две ключевые должности.

#НОВОСТИ

В мае президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг объявил об изменении структуры управления розничной сетью, введя должности исполнительного и управляющего директоров, пишет Коммерсантъ. В результате решения совета директоров от 30 декабря Анна Мелешина избрана на должность генерального директора компании сроком на три года с 15 января 2024 г.. С июня Мелешина играла роль управлящего директора компании, также являясь директором департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании.

С 2002 по 2013 гг. Анна Мелешина работала в компании Heineken и прошла путь от директора по корпоративным отношениям в России до члена глобального совета директоров по корпоративным отношениям. В период с 2013 по 2017 гг. она занимала должность директора по связям с общественностью и органами государственной власти «Ленты» и входила в состав правления сети. С 2017 по 2019 гг. она была директором по внешним связям и коммуникациям в России и Беларуси в Coca-Cola.

Совет директоров «Магнита» также избрал состав нового единоличного исполнительного органа (правления) «Магнита». В него, помимо госпожи Мелешиной, вошли Анна Боброва, Андрей Бодров, Дмитрий Иванов, Руслан Исмаилов, Юрий Мисник, Федор Павловский, Франческо Фиаминго и Егор Шумилин.

Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших работодателей России, рассказывал DK.RU. В этих компаниях работает около 6 млн человек. Третье место занял именно холдинг «Магнит», будучи крупнейшей частной компанией в России по численности сотрудников. Холдинг управляет магазинами у дома «Магнит», «Дикси», «Магнит Косметик», дискаунтером «Моя цена» и сетью аптек «Магнит Аптека». Численность штата компании — 361 тыс. человек.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Ждем только «Золотой»: в Екатеринбурге «заканчиваются» новые ТЦЖдем только «Золотой»: в Екатеринбурге «заканчиваются» новые ТЦ
  • Новые точки притяжения, маршруты и программы. Что готовится для туристов на Урале в 2024?Новые точки притяжения, маршруты и программы. Что готовится для туристов на Урале в 2024?
  • «Во внутреннем туризме надо делать ставку на города-миллионники, во внешнем — на Китай»«Во внутреннем туризме надо делать ставку на города-миллионники, во внешнем — на Китай»
  • Мэр Орлов отменил плату за уличные парковки в ЕкатеринбургеМэр Орлов отменил плату за уличные парковки в Екатеринбурге
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.