Совет директоров «Магнита» избрал гендиректором бывшего топ-менеджера Heineken

Совет директоров «Магнита» также избрал состав нового единоличного правления «Магнита». Президент Ян Дюннинг объявил об изменении структуры управления розничной сетью, введя две ключевые должности.

В мае президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг объявил об изменении структуры управления розничной сетью, введя должности исполнительного и управляющего директоров, пишет Коммерсантъ. В результате решения совета директоров от 30 декабря Анна Мелешина избрана на должность генерального директора компании сроком на три года с 15 января 2024 г.. С июня Мелешина играла роль управлящего директора компании, также являясь директором департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании.

С 2002 по 2013 гг. Анна Мелешина работала в компании Heineken и прошла путь от директора по корпоративным отношениям в России до члена глобального совета директоров по корпоративным отношениям. В период с 2013 по 2017 гг. она занимала должность директора по связям с общественностью и органами государственной власти «Ленты» и входила в состав правления сети. С 2017 по 2019 гг. она была директором по внешним связям и коммуникациям в России и Беларуси в Coca-Cola.

Совет директоров «Магнита» также избрал состав нового единоличного исполнительного органа (правления) «Магнита». В него, помимо госпожи Мелешиной, вошли Анна Боброва, Андрей Бодров, Дмитрий Иванов, Руслан Исмаилов, Юрий Мисник, Федор Павловский, Франческо Фиаминго и Егор Шумилин.

Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших работодателей России, рассказывал DK.RU. В этих компаниях работает около 6 млн человек. Третье место занял именно холдинг «Магнит», будучи крупнейшей частной компанией в России по численности сотрудников. Холдинг управляет магазинами у дома «Магнит», «Дикси», «Магнит Косметик», дискаунтером «Моя цена» и сетью аптек «Магнит Аптека». Численность штата компании — 361 тыс. человек.