11 горнолыжных комплексов вдоль Большой уральской тропы

Зимой Большая уральская тропа превращается в сплошной горнолыжный комплекс, потому что проходит через большинство ГЛК Урала. То есть здесь можно и покататься, и пройти по одному из отрезков БУТ.

Для удобства туристов активисты АНО «Лаборатория туризма» составили перечень мест, где можно покататься на горных лыжах и сноубордах вдоль Большой уральской тропы.

«Мы не берем в расчет любителей фри-райда. Эти отважные люди найдут возможность прокатиться по пухляку с любой необорудованной горы. Предлагаем пройти вдоль БУТ с севера на юг по организованным горнолыжным центрам», — пояснили в «Лаборатории туризма».



1. Горнолыжный склон в Качканаре

Находится не на основном треке БУТ, а на финишной точке одного из походов выходного дня. Он проходит через урочище Утянка, вершину Полуденный Рог (874 м) к Южной вершине (866 м) горы Качканар и финиширует как раз в районе склона. В выходные и праздничные дни работает с 12.00 до 21.00. действует прокат горнолыжного оборудования, сноубордов и бубликов. Подъемник «бубличный».

2. Горнолыжный курорт «Гора Белая»

Находится на основном треке БУТ. На территории оборудованы 5 трасс, работают 4 подъемника (кресельный, «таблетка», «т-образный», «бубличный»), трассы для беговых лыж и для снегоходов, сноупарк, тюбинг, каток.



3. Горнолыжный комплекс «Гора Ежовая»

Находится не на основном треке БУТ, но в 6 км от него в окрестностях города Кировград Свердловской области. На территории оборудованы 6-8 трас (в зависимости от сезона 6 подъемников — кресельный, «таблетка», «т-образный», «бубличный»).

4. Горнолыжный Комплекс «СТОЖОК»

Находится не на основном треке БУТ, но всего лишь в 700 м от него в районе поселка Таватуй. На территории оборудованы 3 трассы, работают 2 подъемника («таблетка»).

5. Горнолыжный клуб «Флюс Горнолыжный»

Находится на основном треке БУТ. На территории оборудованы 5 трасс. Склоны не ратрачатся. Освещения на склонах нет. Работает несколько буксировочных подъемников типа «бугель-крючок».

6. ГЛК «Гора Волчиха»

Находится на основном треке БУТ. На территории оборудованы 4 трассы, работают 5 подъемников («таблетка», «бубличный», «бэби-лифт»).

7. Горнолыжный комплекс «ВИШНЕВАЯ ГОРА Official»

Находится на основном треке БУТ. На территории оборудовано 5 трасс, работают 4 подъемника («таблетка», «т-образный», «бугель-крючок»). Гора особенно популярна у любителей внетрассового катания.



8. Горнолыжный комплекс «Егоза» (г. Кыштым)

Находится на основном треке БУТ. На территории оборудованы 3 трассы, работает 4 подъемника («таблетка», «т-образный», «бубличный», «бэби-лифт»).

9. Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Находится в 25 км от основного трека БУТ, на маршруте одного из походов выходного дня. На территории оборудованы 14 трасс. Работают 12 подъемников (кресельные, «таблетка», «т-образный», «бубличный», «бэби-лифт»).

10. Горнолыжный курорт «Спорт-Экстрим»

Находится в Златоусте в 1 км от основного трека БУТ. На территории оборудованы 2 трассы, работает один т-образный подъемник.



11. Горнолыжный комплекс «Кувандык365»

Находится в городе Кувандык Оренбургской области в 45 км от основного трека БУТ. На территории оборудованы 6 трасс, работает 5 подъемников («т-образный», «бубличный», «бэби-лифт»).

Напомним, в ноябре мы писали, как горнолыжные комплексы Среднего Урала открыли сезон. Самым первым 31 октября открылся ГЛК «Пильная парк». В начале ноября состоялось техническое открытие ГЛК «Уктус». Также с начала ноября работает учебная трасса ГЛК «Гора Белая».

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