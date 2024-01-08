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На железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройство

На железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройство
Иллюстрация: ru.freepik.com

Оно было закреплено на цистерне, вышедшей 8 января с нефтебазы у станции Сан-Донато. Еще одно взрывное устройство не сработало. Его обнаружили сотрудники военизированной охраны.

#ТЕРАКТЫ#НОВОСТИ

Взрыв на железнодорожных путях рядом со станцией Сан-Донато под Нижним Тагилом произошел 8 января около 16.30. Его услышали сотрудники военизированной охраны. На месте они нашли поврежденную цистерну и второе взрывное устройство на соседней бочке.

Территория была оцеплена, на место ЧП приехали взрывотехники.

В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано. В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента, — сообщает официальный telegram-канал антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал».

В настоящий момент «представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента, произошедшего на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато в Свердловской области».

Из-за ЧП задержано несколько электричек.

Ранее DK.RU сообщил, что импортозамещающий поезд «Финист» не доехал до Екатеринбурга. Новый электропоезд, следовавший из Качканара в Екатеринбург, сначала прибыл в Нижний Тагил с опозданием на 38 минут, а потом встал на станции Старатель. Машинист объяснил это техническими проблемами.

Первый «Финист» отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. 

Автор: Виктория Говорковская
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