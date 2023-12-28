«Финист» вместо «Ласточки»: из Екатеринбурга выехала первая импортозамещающая электричка

Электропоезд с тяговым оборудованием российского производства способен разгоняться до 160 км. Первый рейс отправился в Каменск-Уральский. Постепенно «Финисты» встанут и на другие маршруты.

Первый «Финист» (ЭС104) отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Ключевым преимуществом электропоезда является российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км в час и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть.

В поезде пять вагонов, в каждом по 409 посадочных мест. Максимально состав может перевезти 1268 пассажиров. В вагонах есть просторные багажные стеллажи, все сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Для удобства пассажиров угол наклона спинки увеличен с семи до 17 градусов. Есть система микроклимата и обеззараживания воздуха.

Приятно, что «Уральские локомотивы» собрали полностью из отечественных комплектующих новую «Ласточку». Она была презентована губернатором на большом десятом ИННОПРОМе, а сегодня уже отправляется в рейс. Она полностью наша, российская, собранная, несмотря на все санкции, — отметил замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Постепенно новые электропоезда «Финист» встанут на маршруты до Нижнего Тагила, Качканара, Серова, Шали. Также в 2024 г. запланирован запуск новых маршрутов с использованием электропоездов ЭС104 в Верхотурье, Карпинск, Нижнюю Туру.

«Финист» приходит на смену поезду «Ласточка», построенном на базе электропоезда Siemens Desiro. До мая 2022 г. поезда обслуживала российская «дочка» немецкой Siemens, но из-за санкций компания покинула российский рынок. После ухода Siemens из России производство поездов этой модели было приостановлено.

Ранее начальник департамента конструкторских разработок и исследований завода «Уральские локомотивы» Дмитрий Лимонов сообщил, что по плану предприятие может ежегодно производить по 150 вагонов новой модификации для «Финистов».

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