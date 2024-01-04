Импортозамещающий поезд «Финист» не доехал до Екатеринбурга

У электропоезда, который должен заменить «Ласточку», возникли технические проблемы. Некоторые пассажиры отправились в Нижний Тагил пешком, другие дождались резервной электрички.

Новый электропоезд «Финист», следовавший из Качканара в Екатеринбург, сначала прибыл в Нижний Тагил с опозданием на 38 минут, а потом встал на станции Старатель. Машинист объяснил это техническими проблемами.

Некоторые пассажиры «Финиста» предпочли вернуться в город. Остальные отправились по маршруту на резервной электричке — «Ласточке». «Финист» отправился на внеочередное техобслуживание.

Процесс эксплуатации контролируется специалистами завода-изготовителя («Уральские локомотивы»). Периодически новому подвижному составу требуется дополнительная настройка и отладка в условиях депо. Сегодня во время следования электропоезда «Финист» из Качканара в Екатеринбург было принято решение отправить его на внеочередное техническое обслуживание. На замену был предоставлен аналогичный электропоезд ЭС2Г «Ласточка», — прокомментировали в пресс-службе СвЖД.

Напомним, что «Финист» должен заменить поезда «Ласточка», построенные на базе электропоезда Siemens Desiro. До мая 2022 г. их обслуживала российская «дочка» немецкой Siemens, но из-за санкций компания покинула российский рынок. После ухода Siemens из России производство поездов этой модели было приостановлено.

Первый «Финист» отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря.

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