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В области стало больше станций, куда можно доехать из Екатеринбурга за 37 руб.

В области стало больше станций, куда можно доехать из Екатеринбурга за 37 руб.
Иллюстрация: freepik.com

Новые станции — Арамиль, Исеть, Кедровка, Решеты, 479 км, Белоярская застава, Бобровка, Будка, Верхняя Пышма. Музей, Гать, Мельница, Липовая. На субсидирование перевозок заложено около 26 млн руб.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В Свердловской области на 12 станций расширилась зона действия единого городского тарифа для электричек. Доехать за 37 руб. из Екатеринбурга теперь можно до станций Арамиль, Исеть, Кедровка, Решеты, 479 км, Белоярская застава, Бобровка, Будка, Верхняя Пышма. Музей, Гать, Мельница и Липовая. Ранее единый городской тариф действовал для 35 станций в черте Екатеринбурга.

Все виды льгот на проезд в пригородных электричках сохранились. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в региональном бюджете на субсидирование перевозок предусмотрено до 26 млн руб.

Напомним, первый «Финист» (ЭС104) отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Ключевым преимуществом электропоезда является российское тяговое оборудование, способное обеспечить его быстрый разгон до 160 км/час и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть.

Как писал DK.RU, в поезде пять вагонов, в каждом по 409 посадочных мест. Максимально состав может перевезти 1268 пассажиров. В вагонах есть просторные багажные стеллажи, все сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Для удобства пассажиров угол наклона спинки увеличен с семи до 17 градусов. Есть система микроклимата и обеззараживания воздуха.

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Автор: Александра Клименко
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