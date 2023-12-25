По единому билету на электричку можно будет уехать в города-спутники Екатеринбурга

Правительство области решило включить в перечень ж/д станций, где действует единый тариф стоимостью 37 руб., Арамиль, Первоуральск, Березовский, Белоярский, Верхнюю Пышму.

Зона действия единого городского тарифа в электричках расширена на города-спутники Екатеринбурга. Как пишет JustMedia, решение принял глава области Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области. Единый тариф будет действовать еще на 12 станциях железной дороги, что позволит пассажирам электричек существенно экономить.

Билет от железнодорожного вокзала до Арамили, например, сегодня стоит 91 (на простой электричке) или 170 руб. (на «Ласточке»), а до Первоуральска можно доехать за 108 руб. Отныне же проезд будет обходиться в 37 руб. Также по единому тарифу можно будет доехать до Верхней Пышмы, Березовского, Белоярского. Всего в тариф входит 47 станций.

Новое постановление вступит в силу через семь дней после опубликования.

Напомним, единый городской тариф начал работать в начале 2023 г., за это время популярность электричек в зоне действия тарифа выросла примерно на 25%, пригородными поездами за год воспользовались около 2 млн пассажиров.

А в ближайшем будущем городскую электричку планируют также запустить в новый район города, Новокольцовский, в котором будет расположен студенческий кластер.

Тем временем ситуация с автобусами и троллейбусами в городе продолжает оставаться напряженной. Автобусы выходят на маршруты далеко не полным парковым составом, что в мэрии объясняют во многом нехваткой водителей. Новые троллейбусы поступают из Беларуси с нарушением всех сроков.

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