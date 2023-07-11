Студентов УрФУ обещают избавить от проблем с поездками в центр из Новокольцовского

Власти Екатеринбурга пытаются решить вопрос с транспортной доступностью микрорайона, где находятся новые общежития вуза. В планах — изменение автобусных маршрутов и сокращение интервалов их работы.

Ранее студенты УрФУ выразили недовольство планами руководства вуза переселить их в пять новых общежитий в Новокольцовском и создали петицию против переезда. Их не устроила удаленность общежитий от учебных корпусов и арендная плата за комнаты.

К решению первой проблем подключились городские власти. В результате переговоров администрации с перевозчиками было принято решение об изменении автобусных маршрутов 01, 44, 56 и 65 и сокращении интервалов их движения. Кроме того, совместно со Свердловской железной дорогой проработаны вопросы организации маршрутов-шаттлов до станции «Компрессорный завод» и «Лечебный». Учитывая количество маршрутов и подвижного состава для их обслуживания, ожидание не будет превышать 3–5 минут.

Мероприятия по корректировке схем движения автобусных маршрутов позволят ежечасно перевозить до 1500 студентов и преподавателей.

Внимание органов власти к проекту «Кампус» подчеркивает его значимость и способствует закреплению статуса Екатеринбурга как студенческой столицы России. Вопрос транспортной доступности в части автобусных маршрутов уже решен. Если потребуются дополнительные меры, университет вместе с городом будет работать над этим. Решение транспортного вопроса позволит раскрыть тот потенциал, который заложен в проекте — и университету, и студентам, и региону это даст дополнительные возможности для роста, — говорит директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий.

Напомним, что в Новокольцовском, куда переносят общежития вуза, решено возвести технопарк электронной промышленности, который будет тесно взаимодействовать с УрФУ и привлекать на работу и практику студентов. В отдаленный район в будущем должны запустить городскую электричку.