Новые камеры в Екатеринбурге: адреса и даты установки
В городе в ближайшее время появится несколько десятков новых камер, фиксирующих нарушения ПДД. Их установят на крупнейших перекрестках города, а также у нескольких пешеходных переходов.
Камер, фиксирующих нарушения ПДД, в Екатеринбурге станет еще больше. Согласно плану развития сети дорожных камер в регионе, подготовленному Минтрансом области, новые камеры появятся по 80 адресам, более 20 из них будут установлены до 2027 г.
Сроки установки камер в Екатеринбурге:
2024 г.:
- перекресток ул. Амундсена — ул. Волгоградская;
- перекресток ул. Крауля — ул. Мельникова;
- перекресток ул. Репина — ул. Викулова— ул. Волгоградская;
- перекресток ул. Бакинских Комиссаров — ул. Коммунистическая;
- перекресток ул. Учителей — ул. Вилонова;
- перекресток ул. Победы — ул. 40-лет Октября;
- перекресток ул. Гурзуфская — ул. Посадская;
- ул. Титова, д. 27;
- ул. Блюхера, д. 99;
- ул. Бебеля, 170 – 174;
- ул. Пархоменко, д. 29 – 35;
- ул. Расточная, д. 42 – 44.
2025 г.:
- перекресток ул. Титова — ул. Военная;
- перекресток ул. Вторая Новосибирская — ул. Окружная;
- перекресток ул. Серафимы Дерябиной и ул. Объездная;
- перекресток ул. Московская — ул. Большакова;
- перекресток ул. Ленина — ул. 8 Марта.
2026 г.:
- перекресток ул. Вторая Новосибирская — ул. Умельцев;
- перекресток ул. Амундсена — ул. Предельная;
- перекресток ул. Вильгельма де Геннина — ул. Вонсовского;
- перекресток ул. 8 Марта — ул. Фрунзе;
- перекресток ул. Восточная — ул. Первомайская;
- перекресток пр. Космонавтов — ул.Переулок Мельковский;
- перекресток ул. Малышева — ул. Горького.
В неопределенные сроки камеры также будут установлены:
- перекресток ул. Селькоровская — ул. Бисерсткая;
- перекресток ул. Вторая Новосибирская — ул. Эскадронная;
- перекресток ул. Амундсена — ул. Вонсовского;
- ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Волгоградской до пер. Встречный);
- перекресток ул. Металлургов — ул. Рабочих;
- перекресток ул. Бакинских Комиссаров — ул. Восстания;
- перекресток ул. Смазчиков — ул. Омская;
- перекресток ул. Блюхера — ул. Мира;
- перекресток ул. Малышева — ул. Софьи Ковалевской;
- перекресток ул. Сибирский тракт — ул. Буторина;
- перекресток Сибирского тракта и пер. Базовый;
- перекресток ул. 8 Марта — ул. Фурманова;
- перекресток ул. Фурманова — ул. Московская;
- перекресток ул. Малышева — ул. 8 Марта;
- перекресток ул. Малышева — ул. Розы Люксембург — ул. Белинского — ул. Карла Либкнехта;
- перекресток ул. Московская — ул. Хомякова;
- перекресток ул. Ленина — ул. Сакко и Ванцетти;
- перекресток ул. Ленина — ул. Карла Либкнехта;
- перекресток ул. Ленина — ул.Мамина-Сибиряка;
- перекресток ул. Челюскинцев — ул. Бориса Ельцина;
- перекресток ул. Челюскинцев — ул. Братьев Быковых;
- перекресток ул. Восточная — ул. Ленина;
- перекресток ул. Кировградская — ул. 40 лет Октября;
- перекресток пр. Ленина — ул. Генеральская;
- перекресток ул. Белинского — ул. Тверитина;
- перекресток ул. 8 Марта — ул. Циолковского;
- перекресток ул. Репина — ул. Татищева;
- перекресток ул. Малышева — ул. Студенческая — ул. Новгородцевой;
- ул. Лучистая (от ул. Любви до ул. Нескучной);
- перекресток ул. Волгоградская — ул. Ухтомская;
- перекресток ул. Вильгельма де Ренина — ул. Павла Шаманова;
- перекресток ул. Куйбышева — ул. Луначарского;
- перекресток ул. Донбасская — пер. Никольский;
- перекресток ул. Белинского — ул. Фучика;
- перекресток ул. Селькоровская — ул. Окружная;
- перекресток ул. Суходольская — ул. Тенистая;
- перекресток ул. Бахдживанджи — ул. Спутников;
- перекресток ул. Серафимы Дерябиной — ул. Зоологическая — ул. Бардина;
- ул. Лучистая, в районе д. 16;
- ул. 8 Марта (Химиков);
- ул. Таватуйская, в районе д. 19;
- ул. К. Либкнехта, д. 44–45;
- ул. Белинского, д. 86;
- ул. Свердлова, 11—15;
- ул. Тенистая, в районе д. 8;
- ул. Советская (в районе моста, ул. Восточная);
- ул. Челюскинцев, 13—15;
- ул. Машиностроителей, д. 11;
- ул. Бебеля, д. 9—11;
- ул. Ткачей, д. 14—18.
Кроме того, камеры появятся на трех пешеходных переходах: около домов на ул. Окружной, 1/1; ул. Бардина, 2/2 и ул. Начдива Васильева, 3 и на остановках общественного транспорта «Фрезеровщиков» (ул. Старых Большевиков, 82/1) и «Улица Димитрова» (ул. Димитрова, 2a). На выезде с конечной остановки троллейбуса на ул. Фронтовых Бригад, 5 появится светофор.
Напомним, два месяца назад стадо известно, что автомобилистов, возможно, ждут послабления. Минтранс РФ предложил обозначать передвижные камеры на дорогах новыми информационными щитами и запретить ставить комплексы, фиксирующие однотипные нарушения, чаще, чем раз в километр.
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