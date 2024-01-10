Новые камеры в Екатеринбурге: адреса и даты установки

В городе в ближайшее время появится несколько десятков новых камер, фиксирующих нарушения ПДД. Их установят на крупнейших перекрестках города, а также у нескольких пешеходных переходов.

Камер, фиксирующих нарушения ПДД, в Екатеринбурге станет еще больше. Согласно плану развития сети дорожных камер в регионе, подготовленному Минтрансом области, новые камеры появятся по 80 адресам, более 20 из них будут установлены до 2027 г.

Сроки установки камер в Екатеринбурге:

2024 г.:

перекресток ул. Амундсена — ул. Волгоградская;

перекресток ул. Крауля — ул. Мельникова;

перекресток ул. Репина — ул. Викулова— ул. Волгоградская;

перекресток ул. Бакинских Комиссаров — ул. Коммунистическая;

перекресток ул. Учителей — ул. Вилонова;

перекресток ул. Победы — ул. 40-лет Октября;

перекресток ул. Гурзуфская — ул. Посадская;

ул. Титова, д. 27;

ул. Блюхера, д. 99;

ул. Бебеля, 170 – 174;

ул. Пархоменко, д. 29 – 35;

ул. Расточная, д. 42 – 44.

2025 г.:

перекресток ул. Титова — ул. Военная;

перекресток ул. Вторая Новосибирская — ул. Окружная;

перекресток ул. Серафимы Дерябиной и ул. Объездная;

перекресток ул. Московская — ул. Большакова;

перекресток ул. Ленина — ул. 8 Марта.

2026 г.:

перекресток ул. Вторая Новосибирская — ул. Умельцев;

перекресток ул. Амундсена — ул. Предельная;

перекресток ул. Вильгельма де Геннина — ул. Вонсовского;

перекресток ул. 8 Марта — ул. Фрунзе;

перекресток ул. Восточная — ул. Первомайская;

перекресток пр. Космонавтов — ул.Переулок Мельковский;

перекресток ул. Малышева — ул. Горького.

В неопределенные сроки камеры также будут установлены:

перекресток ул. Селькоровская — ул. Бисерсткая;

перекресток ул. Вторая Новосибирская — ул. Эскадронная;

перекресток ул. Амундсена — ул. Вонсовского;

ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Волгоградской до пер. Встречный);

перекресток ул. Металлургов — ул. Рабочих;

перекресток ул. Бакинских Комиссаров — ул. Восстания;

перекресток ул. Смазчиков — ул. Омская;

перекресток ул. Блюхера — ул. Мира;

перекресток ул. Малышева — ул. Софьи Ковалевской;

перекресток ул. Сибирский тракт — ул. Буторина;

перекресток Сибирского тракта и пер. Базовый;

перекресток ул. 8 Марта — ул. Фурманова;

перекресток ул. Фурманова — ул. Московская;

перекресток ул. Малышева — ул. 8 Марта;

перекресток ул. Малышева — ул. Розы Люксембург — ул. Белинского — ул. Карла Либкнехта;

перекресток ул. Московская — ул. Хомякова;

перекресток ул. Ленина — ул. Сакко и Ванцетти;

перекресток ул. Ленина — ул. Карла Либкнехта;

перекресток ул. Ленина — ул.Мамина-Сибиряка;

перекресток ул. Челюскинцев — ул. Бориса Ельцина;

перекресток ул. Челюскинцев — ул. Братьев Быковых;

перекресток ул. Восточная — ул. Ленина;

перекресток ул. Кировградская — ул. 40 лет Октября;

перекресток пр. Ленина — ул. Генеральская;

перекресток ул. Белинского — ул. Тверитина;

перекресток ул. 8 Марта — ул. Циолковского;

перекресток ул. Репина — ул. Татищева;

перекресток ул. Малышева — ул. Студенческая — ул. Новгородцевой;

ул. Лучистая (от ул. Любви до ул. Нескучной);

перекресток ул. Волгоградская — ул. Ухтомская;

перекресток ул. Вильгельма де Ренина — ул. Павла Шаманова;

перекресток ул. Куйбышева — ул. Луначарского;

перекресток ул. Донбасская — пер. Никольский;

перекресток ул. Белинского — ул. Фучика;

перекресток ул. Селькоровская — ул. Окружная;

перекресток ул. Суходольская — ул. Тенистая;

перекресток ул. Бахдживанджи — ул. Спутников;

перекресток ул. Серафимы Дерябиной — ул. Зоологическая — ул. Бардина;

ул. Лучистая, в районе д. 16;

ул. 8 Марта (Химиков);

ул. Таватуйская, в районе д. 19;

ул. К. Либкнехта, д. 44–45;

ул. Белинского, д. 86;

ул. Свердлова, 11—15;

ул. Тенистая, в районе д. 8;

ул. Советская (в районе моста, ул. Восточная);

ул. Челюскинцев, 13—15;

ул. Машиностроителей, д. 11;

ул. Бебеля, д. 9—11;

ул. Ткачей, д. 14—18.

Кроме того, камеры появятся на трех пешеходных переходах: около домов на ул. Окружной, 1/1; ул. Бардина, 2/2 и ул. Начдива Васильева, 3 и на остановках общественного транспорта «Фрезеровщиков» (ул. Старых Большевиков, 82/1) и «Улица Димитрова» (ул. Димитрова, 2a). На выезде с конечной остановки троллейбуса на ул. Фронтовых Бригад, 5 появится светофор.

Напомним, два месяца назад стадо известно, что автомобилистов, возможно, ждут послабления. Минтранс РФ предложил обозначать передвижные камеры на дорогах новыми информационными щитами и запретить ставить комплексы, фиксирующие однотипные нарушения, чаще, чем раз в километр.

Также на DK.RU: Теперь как в Москве: на дороги Екатеринбурга начали наносить «вафельницу»