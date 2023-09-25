Теперь как в Москве: на дороги Екатеринбурга начали наносить «вафельницу»

Предполагается, что новый тип разметки поможет решить проблему заторов на перекрестках. Штраф за остановку на такой разметке, согласно КоАП РФ, — 1 000 руб.

На дорогах Екатеринбурга появился новый вид разметки — вафельная. В экспериментальном порядке «вафельницу» начали наносить на дороги в Москве еще в 2015 г., а сейчас эту практику начали тиражировать и в других городах-миллионниках, в частности, в Санкт-Петербурге и Казани.

Первым перекрестком Екатеринбурга, где нанесли множество желтых перпендикулярных линий, стало пересечение ул. Токарей и Крауля. До октября аналогичную разметку нанесут на пересечении ул. Малышева и Восточной.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, нововведение поможет решить проблему заторов на пересечениях улиц. На перекресток с «вафельницей» запрещено выезжать, если впереди образовался затор, который мешает двигаться автомобилям в поперечном направлении.

За нарушение ПДД предусмотрен штраф — сейчас он составляет 1 000 руб. По данным региональных СМИ, камеры над пересечением ул. Токарей и Крауля уже установлены, но пока работают в тестовом режиме.

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Кроме этого, в уральской столице планируют построить развязку на пересечении Объездной дороги и ул. Начдива Онуфриева с ул. Амундсена, а также реализовать проект по строительству Срединного транспортного кольца — частью кольца станет Объездная автодорога, Егоршинский подход, пер. Базовый.