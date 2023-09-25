Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.09
96,04
102,24
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Теперь как в Москве: на дороги Екатеринбурга начали наносить «вафельницу»

Теперь как в Москве: на дороги Екатеринбурга начали наносить «вафельницу»
Иллюстрация: Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Предполагается, что новый тип разметки поможет решить проблему заторов на перекрестках. Штраф за остановку на такой разметке, согласно КоАП РФ, — 1 000 руб.

#НОВОСТИ

На дорогах Екатеринбурга появился новый вид разметки — вафельная. В экспериментальном порядке «вафельницу» начали наносить на дороги в Москве еще в 2015 г., а сейчас эту практику начали тиражировать и в других городах-миллионниках, в частности, в Санкт-Петербурге и Казани.

Первым перекрестком Екатеринбурга, где нанесли множество желтых перпендикулярных линий, стало пересечение ул. Токарей и Крауля. До октября аналогичную разметку нанесут на пересечении ул. Малышева и Восточной.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, нововведение поможет решить проблему заторов на пересечениях улиц. На перекресток с «вафельницей» запрещено выезжать, если впереди образовался затор, который мешает двигаться автомобилям в поперечном направлении. 

За нарушение ПДД предусмотрен штраф — сейчас он составляет 1 000 руб. По данным региональных СМИ, камеры над пересечением ул. Токарей и Крауля уже установлены, но пока работают в тестовом режиме.

Читайте также на DK.RU о планах по обновлению улично-дорожной сети в районе перспективного квартала «ВИЗ-Правобережный». Согласно информации на сайте госзакупок, запланирована реконструкция двух крупных участков. Общая начальная цена торгов составляет 10,6 млрд руб. Администрация Екатеринбурга выделит миллиарды на дороги квартала «ВИЗ-Правобережный»

Кроме этого, в уральской столице планируют построить развязку на пересечении Объездной дороги и ул. Начдива Онуфриева с ул. Амундсена, а также реализовать проект по строительству Срединного транспортного кольца — частью кольца станет Объездная автодорога, Егоршинский подход, пер. Базовый.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Герман Греф попросил у Путина 1 млрд руб. на учебный IT-проектГерман Греф попросил у Путина 1 млрд руб. на учебный IT-проект
  • Знаменитые смартфоны «Р-фон» из Саранска. Презентация «антишпионской» новинкиЗнаменитые смартфоны «Р-фон» из Саранска. Презентация «антишпионской» новинки
  • Виноградники «Легенда Крыма» и 400 га земель перекупили за одну пятую стоимостиВиноградники «Легенда Крыма» и 400 га земель перекупили за одну пятую стоимости
  • Улицу Вайнера в Екатеринбурге начали обновлять. Пока из нового — только скамейки и урныУлицу Вайнера в Екатеринбурге начали обновлять. Пока из нового — только скамейки и урны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.