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Власти отчитались, но теплее не стало. Жители Уктуса вновь жалуются на холод в квартирах

Власти отчитались, но теплее не стало. Жители Уктуса вновь жалуются на холод в квартирах
Иллюстрация: freepik.com

Более двух десятков многоквартирных домов на Уктусе и Вторчермете не отапливаются в положенном объеме с 6 января. Температура в комнатах не достигает и 18°C.

#ЖКХ#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Жители Уктуса продолжают жаловаться на холод в квартирах, хотя накануне, 9 января, власти и представители «Т-Плюс» (энергосбытовая компания) сообщили о завершении ремонта на котельной и возобновлении нормальной подачи тепла. Как пишет JustMedia, жители микрорайона пишут гневные посты в сети, в которых сообщают, что в домах по-прежнему холодно:

Вчера в новостях сказали, что котел запустили, тепло возвращается в дома, прокуратура ведет проверку. Все оказалось наглейшим враньем. Батареи холодные, в аварийной диспетчерской сообщают, что работы идут. В квартирах холодно, — оставил пост в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» житель Уктуса Константин.

К посту екатеринбуржец приложил фотографии, на которых видно, что в комнатах 17,2°C и 13°C. Минимальная допустимая температура в квартирах по ГОСТу составляет 18°C.

Проблемы с отоплением домов на Уктусе и Вторчермете, напомним, начались еще в новогодние каникулы, 6 января. На отключенные батареи и холод в квартирах жаловались сотни горожан. Виной всему стала авария на котельной «Южная», там был поврежден один из котлов, из-за чего подачу отопления снизили в 234 домах.

Накануне замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко сообщал, что ситуация под контролем, а в районе аварии будет проведен поквартирный обход для установления всех пострадавших. О том, что ситуация взята под контроль, заявляла и прокуратура города.

Котельная «Южная» (бывшее ООО «ТЭК Чкаловский») перешла под управление «Т-Плюс» осенью 2023 г. Предыдущий собственник не подготовил объект к отопительному сезону и демонтировал часть резервного оборудования.  

Ранее DK.RU сообщал, что в 2024 г. в Екатеринбурге подорожают отопление, вода, вывоз мусора. Повышение будет ощутимым: стоимость отопления в большей части Екатеринбурга увеличится на 9,6%, вывоз твердых коммунальных отходов — на 9,6% – 13,6%.

Автор: Александра Клименко
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