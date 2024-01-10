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Работу ледового городка в Екатеринбурге продлят

Работу ледового городка в Екатеринбурге продлят
Иллюстрация: DK.RU

В мэрии сообщили, что устойчивая холодная погода позволяет ледяным сооружениям оставаться прочными и безопасными. В последние дни работы городка на пл. 1905 года посетителям разрешат разрисовать лед.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге работу ледового городка на площади 1905 года продлили до 21 января.

Продлить срок позволила устойчивая холодная погода. Благодаря ей ледяные скульптуры и сооружения остаются прочными и безопасными, — сообщили в мэрии.

В последние дни работы городка, 20 и 21 января, на площади состоится фестиваль «Ледовый штурм», все посетители смогут оставить на ледовых скульптурах граффити. Также в городке намечены соревнования по альпинизму, их участники будут взбираться на ледяную колонну высотой 10 м. После окончания соревнований попытаться покорить колонну смогут все желающие.

Ледовый городок, напомним, должен был закрыться в ближайшее воскресенье, 14 января. Известно, что в дни каникул его посетили 26 тыс. человек.

 

Напомним, перед новогодними праздниками DK.RU писал, что к Новому году в Екатеринбурге планировалось украсить 10 тысяч объектов и открыть 9 ледовых городков. 

Тематикой ледового городка 2023/2024 на площади 1905 года стало творчество Александра Сергеевича Пушкина. На площади установили ледяную стенку «33 богатыря», композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь», разместили шесть горок, высота ската самой большой составила 1,1 м. Город заплатил за городок  24 млн руб., при этом установленная в нем 30-метровая ель после монтажа вызвала вопросы у многих горожан: по форме она напоминает яйцо.

Автор: Александра Клименко
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