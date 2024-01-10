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Восемь парков Екатеринбурга в этом году попытаются получить федеральные деньги

Восемь парков Екатеринбурга в этом году попытаются получить федеральные деньги
Иллюстрация: freepik.com

Голосовать за благоустройство парков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» призывают всех горожан. Год назад получить федеральные деньги городу не удалось.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Восемь парков Екатеринбурга в этом году будут бороться за федеральные деньги на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, рассказала на брифинге, что в этом году на голосование будет представлено по парку от каждого района города.

Парки-кандидаты должны предложить сами горожане, варианты принимают с 15 по 28 января, свои пожелания можно высказать на сайте мэрии. После того, как список парков будет готов, для каждого номинанта разработают эскизный план и проект благоустройства. Голосование стартует в апреле.

В 2023 г. на федеральный грант претендовали пять парков города, лидером был летний парк «Уралмаш», в 2022 г. проигравший «Преображенскому» в Академическом. Однако за полтора месяца голосования городу не удалось набрать минимум в 250 тыс. голосов, Екатеринбург стал единственным городом в регионе, которому не выделили федеральные деньги на благоустройство.

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Ранее DK.RU писал также об очередном скандале вокруг крупнейшего парка Екатеринбурга, Шарташского. В 20-х числах декабря прокуратура Екатеринбурга внесла представление ГБУ СО «Шарташский лесной парк» о неправомочности действия по обустройству территории парка. Вопросы вызвал «Мыс Экстрим». Проверку инициировал заместитель председателя Заксобрания области Армен Карапетян.

Автор: Александра Клименко
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